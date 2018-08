Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs UEA Hari Ini

: Para pencinta sepak bola akan kembali disuguhkan dengan sejumlah pertandingan seru pada Jumat 24 Agustus nanti. Laga antara Indonesia U-23 kontra Uni Emirat Arab menjadi salah satunya.Laga tersebut merupakan lanjutan dari babak 16-besar sepak bola putra Asian Games 2018. Kedua tim akan saling beradu di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.Laga pun diprediksi akan berjalan ketat lantaran kedua tim masih akan meraba kekuatan masing-masing lawan secara langsung di atas lapangan. Maklum, Indonesia dan UEA belum pernah berjumpa di turnamen kategori U-23, termasuk Asian Games.Selain laga tersebut, masih ada laga menarik lainnya yang akan disuguhkan untuk para pencinta sepak bola. Pertandingan itu adalah antara Malaysia U-23 kontra Jepang U-23 yang berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi.Ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim. Sebelumnya, kedua tim sudah berjumpa sebanyak dua kali di ajang berbeda.Pertemuan pertama terjadi di Asian Games 2010, sedangkan pertemuan kedua berlangsung di kualifikasi Piala Asia U-23. Dari total pertandingan tersebut, Jepang selalu menang atas Malaysia.16:00: Tiongkok vs Arab Saudi16:00: Indonesia vs Uni Emirat Arab (live SCTV)19:30: Malaysia vs Jepang19:30: Bangladesh vs Korea Utara(PAT)