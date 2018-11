Pria Ini Lari Jarak Jauh Demi Kebangkitan Lombok dan Palu

Pelari endurance dan ultra marathon Indonesia, Hendra Wijaya, punya cara lain untuk menunjukan kepedulian atas musibah gempa, tsunami, dan likuifaksi di Lombok dan Palu. Dia bertekad lari sejauh 2.400 km sambil menggalang dana.Hendra bukanlah orang baru di dunia lari jarak jauh. Namanya sering tercatat sebagai penyelenggara maupun peserta lomba lari ekstrem Tanah Air, misalnya BTS100Ultra dan Rinjani100. Untuk kegiatan amal kali ini, memiliki tajuk Run To Rebuild.Dalam menjalankan misi Run To Rebuild, Hendra akan ditemani dua rekannya yang juga pelari jarak jauh, yakni Hendra Siswanto dan Suparmin. Masing-masing dari mereka memiliki target finis yang berbeda.Start Run To Rebuild sudah bergulir di Balai Kota Bogor pada Sabtu 17 November lalu. Belum lama ini, Hendra dikabarkan sudah berhasil mencapai Kota Cirebon pada Selasa 20 November siang WIB.Dengan begitu artinya, Hendra yang bulan ini berusia 52 tahun telah melahap jarak tempuh sejauh 290 km. Jika dirata-rata, pria kelahiran Lampung itu sama saja berlari 75 km per hari atau hampir dua kali full marathon per hari.Di sepanjang perjalanan, Hendra membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut berlari dan berdonasi demi kemanusiaan. Rutenya dari Bogor ke Mataram untuk kemudian berlanjut dari Makassar ke Palu.“Seluruh energi, waktu, dan pikiran saya saat ini lebih bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Donasi yang terkumpul, 100 persen akan ditampung melalui rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT),” kata Hendra dalam rilis yang diterima Medcom.id.“Mohon doa dan dukungan agar saya, pelari pendamping, serta kru diberi kesehatan dan kekuatan,” tambahnya.Project Director Run To Rebuild, Jeffri Ricardo, mengatakan informasi lebih lanjut tentang perjuangan Hendra dan rekan-rekan bisa diakse lewat situs runtorebuild.com. Selain itu, dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya komunitas lari, masyarakat umum, pihak Kepolisian dan para sponsor.Dijelaskan Jeffri, rencananya rute sejauh 2.400 km Run To Rebuild akan ditempuh selama 24 hari. Dengan begitu, Hendra dan rekan-rekan bakal berlari 100 km per hari. Namun, karena alasan teknis di lapangan, etape kedua (Makasar-Palu) yang berjarak 900 km akan bersifat dinamis.ACT dipilih karena telah aktif bekerja untuk kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Lombok dan Palu. Run To Rebuild mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 1270007721309 atau Bank BCA Nomer Rekening 6760255040; keduanya atas nama ACT.Jeffri Ricardo HP: 08111881783Farouk Arnaz HP: 0818899857(KAU)