Valentino Rossi Cetak Rekor Satu Putaran Bumi

: Valentino Rossi mencetak rekor fantastis sepanjang kariernya dengan menempuh jarak balapan sejauh 40.075 kilometer. Jarak itu jika dikonversi setara dengan satu kali putaran mengelilingi planet Bumi.Torehan tersebut dibuat Rossi pada akhir lap 15 MotoGP Spanyol, Minggu 6 Mei kemarin. Total jarak tempu balapan yang mencapai 40.075 kilometer itu dihitung sejak The Doctor pertama kali membalap pada 1996 silam di kelas 125cc.Rossi menciptakan rekor dunia tersebut setelah berkarier selama 23 musim di dunia balap motor. Dari total musim yang diikutinya itu, Rossi menempuh 8.740 lap dari 369 perlombaan Grand Prix.Rekor lain yang tercipta dari torehan 23 musim kariernya adalah 228 kali naik podium dan meraih 115 kemenangan. Pembalap 39 tahun itu pun tercatat mampu mengantongi 64 kali pole position atau start terdepan sepanjang kariernya.Tak lupa rekor Rossi lainnya yang tentu belum ada yang mampu memecahkannya sejauh ini adalah gelar juara dunianya. The Doctor sudah mengoleksi sembilan gelar juara dunia sejak berkarier di kelas 125cc.Kini, komplit lah sudah rekor yang dibuat pembalap paling sensasional dalam sejarah MotoGP tersebut. Ya, rekor lap dunia yang mampu membuat The Doctor mengelilingi satu putaran bumi. (Motorsport)(REN)