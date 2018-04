Misi Rossi Patahkan Dominasi Marquez di COTA

Klik di sini: Persiapan Kejuaraan Senam Artistik Junior Asia Sudah 99%

Akhir pekan ini Valentino Rossi bakal kembali turun lintasan usai insiden terjatuh yang dialaminya pada MotoGP Argentina, dua pekan lalu. Kini pembalap Movistar Yamaha itu bertekad untuk fokus kembali meraih poin.Selama tampil di Circuit of The America (COTA), Rossi punya modal yang baik. Rider asal Italia itu selalu meraih podium pada tiga musim beruntun.Memang, apa yang diraih Rossi masih kalah dengan kesuksesan Marc Marquez. Mengingat pembalap Repsol Honda itu selalu tampil sebagai juara MotoGP AS dalam lima musim beruntun.Rossi pun berharap, sekembalinya dari apa yang dialaminya pada MotoGP Argentina, ia bisa mematahkan dominasi rivalnya, Marquez."Kembali ke jalur setelah balapan yang sulit, seperti yang ada di Argentina, itu selalu penting. Kami harus bekerja untuk meningkatkan performa M1 kami dan setiap sesi akan sangat penting," ujar Rossi seperti dilansir Crash.The Doctor tak menampik, balapan di COTA selalu menyulitkan. Untuk meminimalisirnya, ia bertekad bisa membuat pengaturan yang baik pada motornya."Austin adalah jalur yang sangat sulit bagi saya dan untuk M1, tetapi juga untuk alasan ini saya harus bekerja pada tingkat terbaik dengan tim saya, sehingga kami dapat menemukan pengaturan yang baik sejak hari pertama latihan bebas," sambung Rossi."Saya yakin. Saya selalu senang berada di sini. Saya suka atmosfer dan lintasan. Ini bukan awal yang baik untuk musim ini, tetapi di Austin saya berharap untuk melakukan balapan yang bagus. Kami akan mengeluarkan kemampuan terbaik kami," tegasnya.Rossi yang telah menginjak 39 tahun menduduki posisi kedelapan di klasemen sementara pembalap. Ia mengoleksi 18 poin dari dua balapan yang sudah digelar.(FIR)