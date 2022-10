Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan ke-9: Milan Tumbangkan Juve, Napoli Masih Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan ke-9:

Klasemen Liga Italia Serie A Pekan ke-9:

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-9, akhir pekan kemarin, akan dibahas pada artikel ini. Salah satu yang paling menarik adalah kemenangan AC Milan atas Juventus Big match Milan versus Juventus di San Siro, Sabtu 8 Oktober kemarin menjadi tajuk utama lanjutan Serie A pekan ke-9. Rossoneri yang mendapat dukungan penuh dari suporternya, sukses membungkam Juve dengan skor 2-0. Salah satu gol Milan dicetak Brahim Diaz lewat aksi individu yang luar biasa.Meski menang, Milan belum beranjak dari posisi lima klasemen sementara dengan koleksi poin 20. Sementara bagi Juve, kekalahan ini membuat mereka semakin jauh dari persaingan scudetto. I Bianconeri masih tercecer di posisi delapan dengan 13 poin.Di tempat lain, Napoli terus menunjukkan performa gemilangnya. Terbaru, pasukan Luciano Spalletti sukses menaklukkan tim promosi Cremonese dengan skor telak, 4-1. Ini merupakan kemenangan kelima secara beruntun yang diraih Napoli, sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka hingga pekan ke-9 ini.Atas performa tersebut, Napoli makin mantap di puncak klasemen sementara Serie A dengan raihan 23 poin. Tim besutan Luciano Spalletti kini unggul dua angka atas Atalanta yang di pekan ke-9 ini gagal meraih angka penuh usai ditahan imbang Udinese, 2-2.Runner-up musim lalu, Inter Milan kembali ke jalur kemenangan usai kalah dari Udinese dan AS Roma. Nerazzurri menang tipis atas tuan rumah Sassuolo yang membuat Edin Dzeko dkk tetap berada di jalur persaingan juara meski saat ini mereka masih tercecer di posisi tujuh dengan 15 poin.Selanjutnya, Inter akan bertandang ke markas Salernitana pada lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-10, akhir pekan ini. Di tempat lain, Juventus akan melakoni laga sulit di mana mereka harus melakoni derby di markas Torino, Sabtu 15 Oktober 2022.Sassuolo vs Inter Milan: 1 – 2AC Milan vs Juventus: 2 – 0Bologna vs Sampdoria: 1 – 1Torino vs Empoli: 1 – 1Monza vs Spezia: 2 – 0Salernitana vs Hellas Verona: 2 – 1Udinese vs Atalanta: 2 – 2Cremonese vs Napoli: 1 – 4AS Roma vs Lecce: 2 – 1Fiorentina vs Lazio: 0 – 4