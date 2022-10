Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia Pekan ke-8: Milan Menang Dramatis, Inter Dibungkam Roma

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-8 akan dibahas dalam artikel ini. Salah satu yang menarik adalah hasil dari dua klub asal kota Milan, Inter dan AC Milan Lanjutan pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-8 setelah jeda internasional diawali dengan laga Napoli kontra Torino, Sabtu (1/10) malam WIB. Tampil di hadapan publik sendiri, Napoli tidak menemui kesulitan berarti dalam menjinakkan Torino.Lesakkan dua gol dari Zambo Anguissa plus tambahan satu gol dari Kvicha Khvicha Kvaratskhelia hanya mampu dibalas satu gol Antonio Sanabria. Kemenangan 3-1 yang diraih Napoli membuat mereka mempertahankan posisi pertama di klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Napoli ditempel ketat Atalanta yang juga punya poin sama (kalah selisih gol) usai menang tipis 1-0 atas Fiorentina.Di luar kesuksesan Napoli dan Atalanta mempertahankan posisi puncak, sejumlah pertandingan menarik tersaji di pekan ke-8 ini. Salah satunya adalah big match antara Inter Milan vs AS Roma di Giuseppe Mezza, Sabtu (1/10).Inter yang mendapat dukungan penuh suporter, sejatinya sempat unggul lewat Federico Dimarco. Sayangnya, Roma berhasil bangkit dan memukul balik Inter dengan skor 1-2 lewat gol Paulo Dybala dan eks bek Manchester United Chris Smalling.Bagi Inter, ini adalah kekalahan kedua beruntun yang mereka alami (sebelumnya dikalahkan Udinese) atau yang keempat musim ini. Dengan hasil ini, Inter tercecer di posisi sembilan klasemen sementara dengan raihan 12 poin.Di tempat lain, rival sekota Inter, AC Milan berhasil meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Empoli. Milan yang sempat unggul lewat gol Ante Rebic (79’) nyaris pulang dengan hanya membawa satu poin menyusul gol tendangan bebas Nedim Bajrami saat pertandingan memasuki menit 90+2’.Saat pertandingan diperkirakan bakal berakhir imbang, Milan justru mampu kembali unggul lewat gol Fode Ballo-Toure satu menit setelah gol Bajrami. Tak puas dengan skor tipis, Milan akhirnya memastikan kemenangan 1-3 lewat gol indah Rafael Leao pada menit ke-90+6.Berkat kemenangan dramatis ini, Milan berhasil mengamankan posisinya di peringkat lima klasemen sementara dengan koleksi 17 poin, sama dengan raihan angka Lazio yang menempati posisi empat usai menang telak 4-0 atas Spezia.Pertandingan pekan ke-8 Liga Italia Serie A akhir pekan kemarin juga menjadi momentum kebangkitan buat Juventus. Setelah gagal menang pada tiga pertandingan terakhir, Juve akhirnya kembali ke jalur kemenangan dengan membungkam Bologna tiga gol tanpa balas. Gol-gol Juve dicetak Filip Kostic, Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik.Hasil ini sekaligus membuat posisi Juve di klasemen mulai merangkak naik. Bianconeri saat ini menempati posisi tujuh klasemen dengan raihan 13 poin, terpaut tujuh angka dari Napoli di puncak klasemen.Kemenangan atas Bologna menjadi modal berharga buat Juventus yang akan bertandang ke markas sang juara bertahan, AC Milan pada pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-9, Sabtu (8/10). Selain big match Milan vs Juventus, beberapa pertandingan menarik yang akan tersaji di pekan ke-9 Liga Italia akhir pekan ini antara lain; Sassuolo vs Inter Milan dan Fiorentina vs Lazio.Hasil Pertandingan Liga Italia Serie A Pekan ke-8:Napoli vs Torino: 3 - 1Inter Milan vs AS Roma: 1 - 2Empoli vs AC Milan: 1 - 3Lazio vs Spezia: 4 - 0Lecce vs Cremonese: 1 - 1Sampdoria vs Monza: 0 - 3Sassuolo vs Salernitana: 5 - 0Atalanta vs Fiorentina: 1 - 0Juventus vs Bologna: 3 - 0Hellas Verona vs Udinese: 1 - 2