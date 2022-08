Hasil & Klasemen Liga Italia Pekan ke-3: Napoli dan Roma Gagal Pertahankan Rekor Sempurna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil Pertandingan Pekan ke-3 Liga Italia Serie A 2022/2023:

Klasemen Pekan ke-3 Liga Italia Serie A 2022/2023:

Hasil dan klasemen pekan ke-3 Liga Italia Serie A 2022/2023. Napoli dan AS Roma akhirnya gagal mempertahankan rekor sempurna usai ditahan imbang lawan-lawannya di giornata ketiga, akhir pekan kemarin.AS Roma yang sukses meraih kemenangan tipis 1-0 di dua pertandingan pertama gagal melanjutkan tren positifnya saat bertandang ke markas Juventus . Sempat kecolongan oleh gol cepat Dusan Vlahovic, Roma akhirnya sukses mengamankan satu poin usai Tammy Abraham memaksimalkan assist Paulo Dybala untuk memaksakan skor imbang 1-1.Di tempat lain, Napoli juga gagal melanjutkan rekor kemenangannya saat bertamu ke markas Fiorentina, Artemio Franchi. I Partenopei yang tampil sangat produktif di dua laga sebelumnya, gagal mencetak satu pun gol ke gawang Fiorentina. Kedua tim harus puas bermain imbang 0-0.Salah satu kandidat juara Inter Milan mengalami deja vu saat bertandang ke markas Lazio . Sama seperti musim lalu, Nerazzurri juga harus terkekuk lutut dari Lazio di Stadion Olimpico. Skornya pun identik. Inter kembali takluk dengan skor 1-3.Juara bertahan AC Milan sukses memaksimalkan peluang di tengah kegagalan tim-tim pesaing juara meraih kemenangan di pekan ketiga ini. Menjamu Bologna di San Siro, I Rossoneri meraih kemenangan 2-0 lewat gol Rafael Leao dan gol indah Olivier Giroud.Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-3 ini memberikan indikasi bahwa persaingan di Serie A musim ini akan berlangsung ketat. Pasalnya, ada setidaknya enam tim yang mengoleksi poin sama di papan klasemen sementara, yakni tujuh poin.Napoli sementara masih berada di puncak klasemen dengan koleksi tujuh poin. Diikuti AC Milan, Lazio, Atalanta, Torino dan AS Roma yang juga mengoleksi poin sama.Selanjutnya, pekan ke-4 Liga Italia Serie A akan digelar pada pertengahan pekan ini, mulai Selasa (30/8) hingga Kamis (2/9). Salah satu pertandingan yang menarik adalah duel Sassuolo vs AC Milan di MAPEI Stadium. Di musim lalu, di tempat yang sama, Milan memastikan gelar scudetto usai menang 3-0 atas Sassuolo.Monza vs Udinese: 1-2Lazio vs Inter Milan: 3-1Cremonese vs Torino: 1-2Juventus vs AS Roma: 1-1AC Milan vs Bologna: 2-0Spezia vs Sassuolo: 2-2Hellas Verona vs Atalanta: 0-1Salernitana vs Sampdoria: 0-4Fiorentina vs Napoli: 0-0Lecce vs Empoli: 1-1