4 Fakta Menarik Liverpool Ditahan Imbang Crystal Palace

1. Laga perayaan 30 tahun Premier League

2. Zaha cetak gol dua kali di Anfield

3. Liverpool ulangi catatan buruk 25 tahun silam

4. Nunez samai catatan buruk Joe Cole

Jakarta: Liverpool kembali menuai hasil imbang di Liga Primer Inggris 2022/2023. Teranyar, The Reds harus puas ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 1-1 pada matchday kedua, Senin, 15 Agustus waktu setempat atau Selasa, 16 Agustus 2022 dini hari WIB.Ini menjadi hasil imbang kedua beruntun yang didapat Liverpool di Liga Inggris pada awal musim ini. Sebelumnya, The Reds juga hanya mampu bermain imbang saat bertandang ke markas Fulham dengan skor 2-2 pada laga perdana, 6 Agustus 2022.Dengan hasil ini, Liverpool harus puas menempati posisi ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi dua poin. Namun, The Reds masih terpaut empat poin dari posisi dua besar yang dihuni Manchester City dan Arsenal.Masih ada beragam fakta menarik lainnya di balik hasil imbang Liverpool vs Crystal Palace. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Laga antara Liverpool vs Crystal Palace merupakan laga istimewa. Sebab, laga ini bertepatan dengan peringatan 30 tahun Premier League (Liga Primer Inggris).Adapun pertandingan kompetisi Liga Primer pertama kali digelar pada 15 Agustus 1992. Saat itu, kompetisi menggelar pertandingan antara Palace vs Blackburn yang berakhir dengan hasil imbang 3-3.Wilfred Zaha menjadi pemain Crystal Palace pertama yang mencetak gol dua kali ke gawang Liverpool di Stadion Anfield. Selain pada laga ini, Zaha pernah mencetak gol di Anfield pada Mei 2015.Liverpool sudah kecolongan gol pembuka dalam enam pertandingan berturut-turut di Liga Inggris. Ini merupakan rekor terpanjang The Reds dalam kecolongan gol pembuka di Liga Inggris.Terakhir kali, Liverpool mengalami kejadian serupa pada April hingga Agustus 1997.Darwin Nunez mendapat kartu merah pada menit ke-57 usai menanduk wajah bek Crystal Palace Joachim Andersen. Ia pun menjadi pemain kedua yang mendapat kartu merah saat melakoni debutnya bersama Liverpool di Stadion Anfield.Sebelumnya, catatan buruk itu ditorehkan Joe Cole dalam pertandingan Liverpool kontra Arsenal pada 2010. Menariknya kejadian itu juga terjadi pada 15 Agustus.