Ratu Elizabeth II Meninggal, Liga Primer Inggris Akhir Pekan Ini Berpeluang Ditunda

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Manchester United shares the sorrow of the entire nation following the announcement from Buckingham Palace on the passing of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

Jakarta: Jadwal Liga Primer Inggris 2022/2023 pada akhir pekan ini kemungkinan besar ditunda. Rencana penundaan kompetisi ini muncul usai meninggalnya Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis, 8 September 2022 atau Jumat, 9 September 2022, dini hari WIB. Kabar meninggalnya diumumkan putra sulung Ratu Elizabeth II, Raja Charles III (dikenal sebagai Pangeran Charles)."Sang Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini. Raja dan Permaisuri akan tetap berada di Balmoral malam ini dan akan kembali ke London besok,” pernyataan Istana Buckingham, seperti dikutip Guardian, Jumat 9 September 2022.Inggris pun menetapkan 10 hari berkabung untuk kematian Ratu Elizabeth II. Dimulai dari 9 September 2022 hingga 19 September 2022.Menurut laporan Daily Mail, seluruh kegiatan olahraga rencananya akan dihentikan pada masa berkabung itu. Termasuk pertandingan-pertandingan di kompetisi Liga Inggris akhir pekan ini.Dilansir dari Sportbible, sebanyak 20 klub Liga Primer Inggris mendukung penuh rencana penundaan jadwal tersebut. Mereka pun mengharapkan penundaan jadwal ikut diberlakukan EFL selaku operator divisi kedua, ketiga, dan keempat Liga Inggris.Sebelumnya, EFL telah mengonfirmasi menunda dua pertandingan di divisi kedua dan divisi keempat yang digelar pada Jumat, 9 September 2022, malam hari nanti. Kedua pertandingan itu, yakni laga antara Burnley vs Norwich City (divisi kedua) dan Tranmere Rovers melawan Stockport County (divisi ketiga).Sementara itu, pihak Liga Primer Inggris belum memberikan kepastian jadwal penundaan untuk kompetisi mereka. Rencananya, mereka akan membahas penundaan jadwal dengan pemerintah Inggris yang kemungkinan keputusannya akan diumumkan hari ini.Ucapan belasungkawa pun diungkapkan pihak Liga Primer Inggris. Mereka menyatakan kesedihan atas meninggalnya Ratu Elizabeth."Pikiran dan belasungkawa kami untuk keluarga kerajaan dan semua orang yang di seluruh dunia berduka atas kehilangan Yang Mulia," tulis pernyataan Premier League.Bukan hanya pihak Premier League. Sejumlah klub Liga Inggris turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ratu Elizabeth.Salah satunya adalah Arsenal. Klub yang didukung Ratu Elizabeth II."Semua orang di Arsenal sedih dengan kabar meninggalnya Yang Mulia Ratu. Yang Mulia memberikan servis luar biasa selama delapan dekade untuk United Kingdon and the Commonwealth," bunyi pernyataan Arsenal."Kami bergabung bersama banyak orang di dunia yang bersedih dengan kepergiannya dan ingin menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya kepada Royal Family," tutup pernyataan tersebut.Sejumlah klub-klub Inggris lainnya seperti Manchester City, Manchester United, Chelsea, hingga Liverpool juga menyampaikan belasungkawa atas kepergian Ratu Elizabeth II."Manchester City ingin menyampaikan belasungkawa tulus kepada Keluarga Kerajaan setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II," demikian pernyataan Manchester City.