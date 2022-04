6 Fakta Menarik Liverpool Taklukkan Everton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Liverpool sukses menjaga peluang meraih gelar Liga Primer Inggris musim 2021/2022. Upaya tersebut ditunjukkan The Reds usai menaklukkan Everton dengan skor 2-0 pada matchday ke-34, Minggu, 24 April 2022.Berkat kemenangan tersebut, Liverpool memangkas jarak dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen. Kini, The Reds berada di posisi kedua dengan mengoleksi 79 poin dan hanya berselisih satu poin dengan City.Hasil pada laga tersebut juga memperpanjang tren kemenangan Liverpool di seluruh kompetisi. Total, tim asuhan Juergen Klopp itu meraih kemenangan sebanyak tiga kali beruntun.Baca: Menangi Derbi Merseyside, Liverpool Setia Buntuti City Sementara itu, kekalahan dari Liverpool membuat Everton masuk dalam zona degradasi. Saat ini, The Toffees turun ke posisi ke-18 klasemen sementara dengan mengoleksi 29 poin.Selain catatan di atas, masih ada beragam fakta menarik lainnya di balik kemenangan Liverpool atas Everton. Berikut ini di antaranya yang dirangkum Medcom.id:Liverpool sudah dua kali gagal mencatatkan tembakan mengarah ke gawang di babak pertama dalam pertandingan kandang di Liga Primer Inggris musim ini. Sebelum melawan Everton pada laga ini, The Reds juga gagal menciptakan tembakan mengarah ke gawang ketika menghadapi Manchester City pada Oktober 2021.Everton hanya melepaskan operan sebanyak 32 kali di babak pertama pada laga ini. Jumlah operan tersebut merupakan yang tersedikit di antara pertandingan-pertandingan babak pertama di Liga Inggris dalam 16 tahun terakhir.Liverpool menjadi tim paling banyak mencetak gol sundulan di Liga Inggris musim ini. Total, The Reds sudah mencetak gol sundulan sebanyak 13 kali.Andrew Robertson menjadi pemain paling banyak berkontribusi dalam gol sundulan The Reds. Setidaknya, ia terlibat dalam enam gol sundulan dengan rincian dua gol dan empat assist.Divock Origi sudah mencetak enam gol untuk Liverpool ketika menghadapi Everton di seluruh kompetisi. Jumlah golnya melawan The Toffees dua kali lebih banyak ketimbang jumlah gol menghadapi tim-tim lainnya.Liverpool kini berjarak 50 poin dengan Everton di Liga Primer Inggris. Ini menjadi keunggulan terbesar yang diciptakan The Reds dengan rival sekota mereka di Liga Inggris. Mereka pun mengulang rekor yang diciptakan pada musim 2019/2020.Liverpool belum mendapat kesempatan penalti dalam 46 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Catatan ini menjadikan The Reds sebagai satu-satunya tim yang paling lama tidak mendapatkan kesempatan penalti di Liga Inggris.