Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Crystal Palace vs Manchester United

Jakarta: Sejumlah pertandingan di kompetisi papan atas Benua Eropa digelar pada Kamis, 19 Januari 2023, dini hari WIB. Pertandingan antara Crystal Palace vs Manchester United pada lanjutan Liga Primer Inggris menjadi salah satunya.Kemenangan sudah menjadi torehan wajib buat United. Jika berhasil meraih tiga angka pada laga ini, Red Devils bakal naik ke posisi kedua klasemen, menggeser Manchester City.Jika menilik rekor pertemuan kedua tim, kemenangan tampaknya akan berpihak pada United. Sejauh ini, United sudah menghadapi Palace sebanyak 62 kali di laga kompetitif.Hasilnya tentu impresif buat United. Dari total pertandingan tersebut, Setan Merah sukses meraih 40 kemenangan. Sedangkan Palace hanya mampu menang 10 kali.Selain Liga Inggris, beberapa pertandingan juga akan digelar di babak 16-besar Copa Del Rey. Salah satunya laga antara Levante kontra Atletico Madrid di Stadion Ciudad de Valencia, pukul 03.00 WIB.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dan link live streaming bola pada Kamis, 19 Januari 2023, dini hari WIB:03:00: Crystal Palace vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.02:45: Leeds United vs Cardiff City (live beIN Sports 1)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.01:00: Sporting Gijon vs Valencia (live RCTI)02:00: Athletic Bilbao vs Espanyol03:00: Levante vs Atletico Madrid (live RCTI)03:00: Real Betis vs OsasunaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Copa del Rey.