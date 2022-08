Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man United vs Brighton, West Ham vs Man City, Juventus vs Atletico Madrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar pada Minggu, 7 Agustus 2022 malam hari hingga Senin, 8 Agustus 2022 dini hari WIB. Pertandingan di Liga Primer Inggris tampaknya akan paling banyak menyedot perhatian para penikmat sepak bola.Salah satunya adalah pertandingan laga perdana Liga Inggris antara Manchester United vs Brighton & Hove Albion. Ini akan menjadi awal perjalanan Red Devils bersama pelatih anyar, Erik ten Hag di kompetisi tersebut.United sejatinya dalam kondisi yang cukup baik jelang laga ini. Itu terlihat dari hasil-hasil yang mereka dapat selama menjalani pramusim 2022.Dari enam pertandingan yang dilakoni, United hanya menelan satu kekalahan. Sisanya Setan Merah berhasil meraih tiga kemenangan dan dua kali imbang.Namun, catatan impresif ini seharusnya tak membuat para pemain United sesumbar. Mereka wajib mewaspadai kekuatan Brighton agar tak mengulang hasil buruk pada musim lalu. Tepatnya pada pekan ke-36. Ketika itu, United harus menelan kekalahan dari Brighton dengan skor telak 0-4.Selang beberapa jam duel United vs Brighton digelar, Liga Inggris juga akan menyajikan pertandingan antara West Ham United vs Manchester City . Sebuah pertandingan yang cukup berat buat The Citizens.Pasalnya, City selalu kesulitan meraih kemenangan ketika bertandang ke markas The Hammers. Dari tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, City selalu menuai hasil imbang di markas West Ham.Duel seru juga tersaji di laga pramusim. Salah satunya adalah pertandingan antara Juventus vs Atletico Madrid Jelang laga ini, kedua tim sedang dalam performa yang berbeda. Juventus saat ini dalam kondisi yang kurang oke setelah hanya mampu menuai satu kemenangan dari tiga laga pramusim yang dilakoni mereka.Sebaliknya, Atletico justru dalam tren positif di laga pramusim. Dari tiga laga yang dilakoni, El Atleti mampu memenangkan semua pertandingan.Berkaca dari hal itu, laga ini rasanya akan berjalan menarik. Juventus diyakini akan berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Atletico.Berikut ini jadwal pertandingan sepak bola pada Minggu, 7 Agustus 2022 malam hari hingga Senin, 8 Agustus 2022 dini hari WIB:Minggu, 7 Agustus 202220:00: Leicester City vs Brentford ( link live streaming 20:00: Manchester United vs Brighton & Hove Albion ( link live streaming 22:30: West Ham United vs Manchester City (live SCTV) ( link live streaming Minggu, 7 Agustus 202220:30: Stuttgart vs RB Leipzig ( link live streaming 22:30: Koeln vs Schalke 04 ( link live streaming Minggu, 7 Agustus 202219:00: FC Salzburg vs Al Ittihad23:00: Juventus vs Atletico MadridSenin, 8 Agustus 202201:45: AS Roma vs Shakhtart Donetsk