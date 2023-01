Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Wolverhampton vs Liverpool Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beragam pertandingan seru bisa disaksikan para pencinta sepak bola di Tanah Air pada Rabu, 18 Januari 2023. Salah satunya, pertandingan antara Wolverhampton Wanderers vs Liverpool pada ajang Piala FA 2022/2023.Laga tersebut menjadi laga ulangan babak ketiga Piala FA. Kedua tim harus bertanding ulang karena mereka bermain imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Stadion Anfield, 8 Januari 2023.Kali ini, laga ulangan digelar di markas Wolverhampton, Stadion Molineux. Menurut rencana, pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di beIN Sports 1 mulai pukul 02.45 WIB.Pertandingan di turnamen sepak bola Spanyol dan Italia juga dihelat pada dini hari nanti. Dimulai dari duel Napoli vs Cremonese di babak 16-besar Coppa Italia hingga Deportivo Alaves kontra Sevilla di babak 16-besar Copa Del Rey.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming sepak bola pada Rabu, 18 Januari 2023, dini hari WIB:02:45: Forest Green vs Birmingham City02:45: Swansea City vs Bristol City02:45: Accrinton Stanley vs Boreham Wood02:45: Wigan Athletic vs Luton Town02:45: Wolverhampton vs Liverpool (live beIN Sports 1)03:00: West Bromwich Albion vs Chesterfield FCKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.03:00: Napoli vs Cremonese (live TVRI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Coppa Italia.01:00: Real Sociedad vs Mallorca03:00: Deportivo Alaves vs Sevilla (live RCTI)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Copa del Rey.