Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Man Utd vs Everton, Valencia vs Cadiz

Jakarta: Sejumlah kompetisi dan turnamen sepak bola di Benua Eropa akan menggelar pertandingan pada Sabtu, 7 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya pertandingan babak ketiga Piala FA 2022/2023 antara Manchester United vs Everton pada pukul 03.00 WIB.Menilik kondisi tim, United akan lebih diunggulkan meraih kemenangan pada laga tersebut. Pasalnya, Red Devils sedang dalam performa terbaik.Sebelum kontra Everton, United berhasil meraih empat kemenangan beruntun di laga kompetitif. Menariknya, tiga kemenangan di antaranya diraih United di kandang sendiri, Stadion Old Trafford. Arena yang akan menjadi tempat United berduel dengan Everton nanti.Sebaliknya, Everton sedang terseok-seok di Liga Primer Inggris. Dari tiga pertandingan terakhir, belum ada satu pun kemenangan yang diraih The Toffees. Rinciannya adalah dua kekalahan dan satu kali imbang.Situasi ini tentu tidak menguntungkan Everton yang akan menghadapi United. Apalagi, mereka punya rekor buruk selama bertandang ke markas United, Stadion Old Trafford.Faktanya, United sudah menaklukkan Everton sebanyak 56 kali di Old Trafford. Sebaliknya, Everton baru 19 kali menjadi pemenang di kandang United.Berikut jadwal pertandingan sepak bola dan link live streaming pada Sabtu 7 Januari 2023, dini hari WIB:La Liga Spanyol00:30: Elche vs Celta Vigo03:00: Valencia vs CadizKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Piala FA03:00: Manchester United vs EvertonKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala FA.