Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Barcelona vs Atletico, Juventus vs Napoli, Brighton vs Man United

(PAT)

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru bakal digelar di kompetisi-kompetisi top Eropa mulai Minggu, 23 April 2023 malam hari hingga Senin, 24 April 2023, dini hari WIB. Salah satunya big match antara Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol.Ini akan menjadi laga seru untuk disaksikan. Sebab, kedua tim diyakini bakal tampil ngotot untuk meraih kemenangan sekaligus mengamankan posisi di klasemen.Bagi Barcelona, kemenangan akan membuat peluang mereka untuk menjadi juara Liga Spanyol musim ini semakin terbuka. Saat ini, El Barca berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 73 poin dan unggul delapan poin dari pesaing terdekat, Real Madrid.Sementara itu, Atletico juga butuh tiga poin untuk menjaga posisi di tiga besar. Bahkan, Los Rojiblancos juga punya kans finis di peringkat kedua karena masih terpaut lima poin dari Madrid.Laga besar juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Pada dini hari nanti, dua tim raksasa, yakni Juventus dan Napoli akan saling bersua di kompetisi ini.Napoli wajib meraih kemenangan untuk bisa memperbesar peluang meraih scudetto. Jika berhasil menang, I Partenopei akan kukuh di puncak klasemen sementara dengan unggul 17 poin dari Lazio.Namun, bukan tugas mudah buat Napoli meraih kemenangan. Sebab, Juventus juga berambisi besar meraih tiga poin agar bisa naik ke posisi kedua.Selain itu, masih ada pertandingan menarik lainnya yang akan tersaji di kompetisi-kompetisi top Eropa pada dini hari nanti. Salah satunya duel antara Brighton & Hove Albion kontra Manchester United di babak semifinal Piala FA.Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dan link live streaming liga-liga top Eropa pada malam nanti:Liga Primer InggrisMinggu, 23 April 202320:00: Bournemouth vs West Ham United20:00: Newcastle United vs Tottenham HotspurKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Liga Serie-A ItaliaMinggu, 23 April 202317:00: Empoli vs Inter Milan20:00: Udinese vs Cremonese20:00: Monza vs Fiorentina23:00: AC Milan vs LecceSenin, 24 April 202301:45: Juventus vs NapoliKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.La Liga SpanyolMinggu, 23 April 202319:00: Elche vs Valencia21:15: Barcelona vs Atletico Madrid23:30: Mallorca vs GetafeSenin, 24 April 202302:00: Sevila vs VillarrealKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Bundesliga 1 JermanMinggu, 23 April 202320:30: Freiburg vs Schalke 0422:30: Bayer Leverkusen vs RB LeipzigSenin, 24 April 202300:30: Borussia Moenchengladbach vs Union BerlinKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.Piala FAMinggu, 23 April 202322:30: Brighton & Hove Albion vs Manchester UnitedKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.