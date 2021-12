5 Fakta Menarik Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2020

1. Keputusan kontroversial wasit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Nadeo menjadi pahlawan

4. Diwarnai 3 kartu merah dan gol bunuh diri

5. Penyerang Singapura jadi kiper

(CIN)

Jakarta: Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil masuk final Piala AFF 2020 setelah melewati laga penuh drama di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu malam, 25 Desember 2021. Skuat Garuda menang 4-2 sekaligus unggul agregat 5-3 dari Singapura.Empat gol Indonesia dicetak Ezra Walian (menit 11), Arhan Pratama (87'), bunuh diri Mohammad Shawal (91') dan Egy Maulana Vikri (105'). Sementara Singapura mencetak gol lewat Song Ui Young (45+4) dan Syahdan Sulaeman (74').Berikut 5 fakta menarik pertandingan sengit antara Indonesia vs Singapura di semifinal Piala AFF 2020 dirangkum tim medcom.id:Keputusan wasit asal Oman, Qasim Matar Ali Al Hatmi menuai tanda tanya. Terlebih keputusan kontroversial itu merugikan Indonesia.Pertama, wasit tidak memberikan penalti untuk Indonesia pada leg pertama saat insiden Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Wasit hanya memberikan freekick untuk Indonesia. Keputusan itu bahkan membuat komentator pertandingan cukup kaget mengingat pelanggaran tampak jelas berada di kotak penalti.Kedua, hadiah penalti yang diberikan kepada Singapura usai Pratama Arhan menjegal Song Ui Young. Pasalnya, kaki Arhan mengenai wajah Ui Young. Arhan juga diberikan kartu kuning atas insiden itu.Baca: Ini Penyebab Shin Tae-yong Ngamuk di Bangku Cadangan saat Hadapi Singapura Penalti yang diberikan kepada The Lion saat laga sudah skor 2-2 di penghujung babak membuat ketegangan semakin tinggi. Indonesia hampir saja gigit jari jika tendangan striker Faris Ramli masuk.Beruntung, tendangan yang dieksekusi Faris Ramli berhasil ditepis Nadeo. Nadeo menjadi pahlawan dengan menebak arah bola kencang ke sisi kiri gawang.3. Asnawi ucap terima kasih ke pemain SingapuraFaris Ramli gagal mengeksekusi penalti di menit-menit akhir pertandingan. Jika Faris sukses maka pupus sudah langkah Indonesia menuju final Piala AFF 2020.Keberuntungan malah berpihak pada Indonesia karena tendangan Faris sukses ditepis oleh Nadeo. Kegagalan Faris mengekseskusi penalti menghadirkan momen unik. Tiba-tiba saja Asnawi Mangkualam langsung menghampirinya dan mengucapkan terima kasih."Thank you, thank you so much," ujar Asnawi kepada Faris.Insiden itu justru membuat pemain Singapura terpancing emosi. Hingga akhirnya pada babak perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah dua gol sekaligus mengamankan tiket ke babak final.Baca: Kalah, Pelatih Singapura Tetap Bangga dengan Semangat Juang Pemain Laga berlangsung panas di leg kedua. Bahkan wasit harus mengeluarkan kartu merah sampai tiga kali untuk timnas Singapura.Kartu merah pertama diterima Safuwan Baharudin yang menyikut pemain Indonesia di menit akhir babak pertama. Berlanjut pada menit ke 67, giliran Irfan Fandi yang dikeluarkan wasit.Gol bunuh diri sempat terjadi pada paruh pertama 2x15 menit oleh Shawal Anuar. Kesialan Singapura ditutup dengan perolehan kartu merah sang kiper Hassan Sunny di babak kedua tambahan waktu.Saat skor di laga ini sudah menunjukkan 4-2, kiper Singapura Hassan Sunny terkena kartu merah karena menjegal pemain Indonesia pada penghujung paruh kedua 2x15 menit. Hassan Sunny maju ke depan dan menjatuhkan Irfan Jaya di luar kotak penalti.Laga yang menyisakan satu menit itu membuat Singapura rela menjadikan strikernya, Ikhsan Fandi, sebagai kiper. Meski dijadikan sebagai kiper, Fandi dapat menangkis tendangan bola kencang dari luar kotak penalti.Baca: Shin Tae-yong Sebut Laga Melawan Singapura 'Neraka'