Jadwal dan Link Live Streaming Perempat Final Liga Champions Malam Ini: Madrid vs Chelsea, Milan vs Napoli

Jakarta: Leg pertama perempat final Liga Champions 2022/2023 semakin seru. Setelah duel Manchester City vs Bayern Muenchen, para pencinta sepak bola bakal disuguhkan dua big match pada Kamis, 13 April 2023. Salah satunya pertandingan antara Real Madrid vs Chelsea Laga ini berlangsung di kandang Madrid, Stadion Santiago Bernabeu. Menurut jadwal, laga Madrid kontra Chelsea akan disiarkan langsung di televisi nasional mulai pukul 02.00 WIB.Sebuah pertandingan yang menarik untuk disimak. Mengingat, ini merupakan pertemuan musim ketiga secara beruntun bagi kedua tim di Liga Champions Sebelumnya, mereka berjumpa dalam dua musim terakhir di kompetisi tersebut pada musim 2020/2021 dan musim 2021/2022. Menariknya, pertemuan-pertemuan tersebut juga terjadi di fase gugur.Pada musim 2020/2021, Madrid berjumpa dengan Chelsea di babak semifinal. Selang semusim (2021/2022), kedua tim harus bertarung di babak perempat final.Secara keseluruhan, kedua tim berjumpa sebanyak empat kali dalam periode tersebut. Hasilnya, The Blues mendominasi pertemuan tersebut.Dari empat pertemuan, Chelsea mampu meraih dua kemenangan. Sedangkan Madrid hanya memetik satu kemenangan. Adapun satu laga tersisa berakhir dengan hasil imbang.Selain duel Madrid vs Chelsea, pertandingan tak kalah menarik juga akan tersaji di perempat final Liga Champions, yakni antara AC Milan kontra Napoli . Ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim pada musim ini.Sebelumnya, kedua tim berduel di Liga Serie-A Italia sebanyak dua kali. Hasilnya pun imbang. Kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan dari total pertemuan tersebut.Pertama, Napoli berhasil menaklukkan Milan dengan skor 2-1 di pertemuan pertama, 19 September 2022. Namun, I Rossoneri mampu membalas kekalahan tersebut di pertemuan kedua, 3 April 2023. Tak tanggung-tanggung, Milan menghajar Napoli dengan skor telak 4-0.Berikut ini jadwal pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2022/2023 pada dini hari nanti:Kamis, 13 April 202302:00: Real Madrid vs Chelsea (live SCTV)02:00: AC Milan vs Napoli (live Moji)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Champions.