Mendag: Indonesia Ingin Berkontribusi kepada Masa Depan Dunia

Dubai: Menteri Perdagangan (Medag) Muhammad Lutfi mengatakan partisipasi Indonesia di World Expo Dubai 2020 , Uni Emirat Arab ( UEA ), mengusung tema “Creating the Future from Indonesia to the World." Ada dua fokus Indonesia dalam salah satu pameran terbesar dunia itu."Bagaimana kami membentuk masa depan dan bagaimana Indonesia bisa berkontribusi pada dunia," kata Lutfi dalam acara State of Nation di World Expo Dubai 2020, UEA, Kamis, 4 November 2021.Lutfi mengatakan Paviliun Indonesia pada World Expo Dubai 2020 memberi perspektif bagaimana Indonesia menyertakan ikatan kuat di masa lalu dalam membentuk masa depan. Masa depan ini akan terus menjaga kecintaan kepada Tanah Air, keberagaman, ekologi, hingga tradisi.Baca: Lawatan Presiden ke UEA Buahkan Komitmen Investasi US$32,7 M "Masa depan kami akan diperkuat dengan pertumbuhan populasi dan talenta-talenta baru," papar mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu.Lutfi menegaskan generasi Indonesia saat ini berkomitmen menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Indonesia juga tengah membangun fondasi untuk masa depan yang lebih sejahtera."Dengan mengundang seluruh negara untuk berdagang, berinvestasi, dan berkunjung ke Tanah Air kami yang indah Indonesia," tutur dia.Fokus kedua, yakni kontribusi bagi Indonesia. Lutfi ingin Indonesia menjadi pemain besar di sektor-sektor strategis di dunia.Menurut dia, kesempatan itu bisa terjawab lantaran Indonesia resmi menjadi ketua G20 pada 2022. Peluang emas tersebut bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab."Kami berkomitmen untuk memimpin dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan masa depan yang lebih berkelanjutan," tegas Lutfi.