Tindakan Ketua DPR AS Merepotkan Semua Pihak

Jakarta: Anggota Komisi I DPR M Farhan mengkritik langkah politis Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi . Kunjungan Pelosi ke Taiwan dinilai membuat semua pihak kelabakan."Manuver politis yang tadinya ingin populer tapi ujung-ujungnya merepotkan semua orang," kata Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Gagal Tekan Rusia, Amerika Kini Ganggu China,’ Minggu, 7 Agustus 2022.Farhan mengatakan White House sangat repot menanggapi tindakan Pelosi. Sebab, Pelosi tidak berwenangan membuat perjanjian diplomatik."Karena parlemen hanya berfungsi people to people diplomacy," jelas politikus Partai NasDem itu.Selain itu, tindakan Pelosi membuat Tiongkok marah. Hal itu terbukti dari latihan militer sambil menembakkan balistik."Mudah-mudahan pemerintah China tidak terprovokasi manuver politis (Pelosi) yang tujuannya untuk kepentingan sendiri," kata Farhan.Farhan menduga Pelosi ingin menaikkan citra dengan menantang musuh terbesar AS di timur. Namun, Pelosi kurang cermat sehingga dampaknya sangat luas."Saya kira Pelosi juga tidak menyangka akan sedahsyat ini dan malah menimbulkan keributan," kata dia.Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dan rombongannya tiba di Bandar Udara Songshan, Taipei, Taiwan, pada Selasa, 2 Agustus 2022 malam. Kedatangan itu membuat Tiongkok murka lantaran selama ini Tiongkok mengeklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.Kedatangan Pelosi dinilai menjadi penegasan dukungan AS terhadap Taiwan. Pelosi juga merupakan pejabat tertinggi AS yang datang ke Taiwan dalam waktu 25 tahun terakhir.