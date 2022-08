Punya Rekam Jejak Kontroversial, Lawatan Pelosi ke Taiwan Tak Mengagetkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan Diplomat Indonesia Ple Priatna tidak heran soal kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan . Pelosi dikenal kerap membuat kontroversi.“Menurut saya biasa saja manuver politik yang dilakukan aktor politik AS dan tidak mengagetkan,” kata Ple dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Gagal Tekan Rusia, Amerika Kini Ganggu China,’ Minggu, 7 Agustus 2022.Ple mengatakan Pelosi memiliki rekam jejak penuh drama. Dia pernah bertolak ke Suriah dan membuat kontroversi.“Bahkan ada yang mengejutkan dia datang ke Beijing tapi menyelinap keluar hotel, membentangkan spanduk, dan datang ke Tiananmen Square untuk memberi dukungan ke kelompok penegak HAM (hak asasi manusia),” ujar dia.Sementara itu, Ple mengajak Indonesia tidak terlalu gaduh menanggapi kunjungan Pelosi. Dia yakin hal tersebut tidak membawa hasil signifikan.“Kepergian Pelosi ke Taiwan, mohon maaf, untuk mencari sensasi. Karena posisi AS soal One China Policy tidak berubah,” ujar dia.Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dan rombongannya tiba di Bandar Udara Songshan, Taipei, Taiwan, pada Selasa, 2 Agustus 2022 malam. Kedatangan itu membuat Tiongkok murka lantaran selama ini Tiongkok mengeklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.Kedatangan Pelosi dinilai menjadi penegasan dukungan AS terhadap Taiwan . Pelosi juga merupakan pejabat tertinggi AS yang datang ke Taiwan dalam waktu 25 tahun terakhir.