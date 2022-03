Rachmat Gobel Ajak Jepang Investasi di IKN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengajak Jepang untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan saat menerima delegasi parlemen dari Jepang yang mengikuti pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali."IKN sangat penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia dan juga menjadi visi baru tentang masa depan Indonesia," kata Gobel dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Maret 2022.Gobel mengadakan pertemuan one on one dengan delegasi parlemen dari Jepang, Turki, Iran, dan Belarusia di sela mengikuti forum parlemen dunia itu. Gobel menerima mereka secara bergiliran. Gobel menyampaikan poin-poin tentang pentingnya hubungan people to people, pendekatan kebudayaan, dan hubungan ekonomi atas dasar kemitraan yang sejajar."Kita harus mengutamakan heart to heart, bukan pocket to pocket. Mutual respect secara otomatis akan menghasilkan mutual benefit," ujar legislator Partai NasDem itu.Gobel mengatakan ada tiga hal tentang pentingnya investasi Jepang dalam pembangunan IKN . Pertama, Jepang memiliki pengalaman dan teknologi membangun smart city. Kedua, Jepang memiliki visi yang sama dengan Indonesia terkait climate change. Dua hal ini memiliki pengaruh besar dalam pembangunan lingkungan hidup yang sehat, hijau, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan teknologi."Hal itu misalnya sangat terlihat dalam pembangunan MRT di Jakarta yang tidak mengganggu lingkungan dan saat pembangunan juga tidak mengotori kota," kata dia.Ketiga, kata Gobel, pembangunan IKN akan memiliki dampak terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia. Selama ini, wilayah timur Indonesia paling tertinggal dalam pembangunan di Tanah Air."Dengan pembangunan IKN ini maka kawasan ini yang akan terkena dampak secara langsung dalam kemajuan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia," kata legislator dari Gorontalo tersebut.Baca: IKN Digarap, Pemerintah Bahas Kekhususan DKI Jakarta Gobel menyatakan Jepang adalah mitra strategis untuk Indonesia. Tahun ini, sudah 64 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia. Menurutnya, Jepang telah memberikan kontribusi nyata dalam ekonomi Indonesia. Jepang memiliki investasi yang sangat besar di bidang elektronika, otomotif, dan sebagainya."Jepang bukan sekadar berinvestasi membuat barang tapi juga membangun sumberdaya manusianya. Bukan hanya monozukuri tapi juga hotozukuri. Jadi bukan sekadar pajak, investasi, dan tenaga kerja, tapi juga membangun manusia yang mandiri," ungkap dia.Gobel mengatakan Jepang memiliki keunggulan dalam hal teknologi, dana, efisiensi, teknologi yang ramah lingkungan, dan pola kerja yang bersih. Sedangkan, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam berlimpah, dan keramahan penduduknya."Banyak nilai-nilai yang bisa saling menopang hubungan kedua negara," ucap Gobel.