Erick Thohir Dinilai Sosok Pemimpin Bersih dan Antikorupsi

(ADN)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir, disebut sebagai sosok pemimpin yang bersih. Kiprah Erick membersihkan BUMN dengan melaporkan dugaan korupsi membuktikan hal itu.Baca: Deklarasi Erick Thohir Capres Disebut Aspirasi Masyarakat "Misalnya kasus Jiwasraya, Asabri, serta Garuda Indonesia. Baru-baru ini Erick juga bergerak sigap melaporkan kasus dugaan korupsi di Krakatau Steel ke Kejaksaan Agung," kata Wakil Ketua Relawan Erick Thohir (ET) 2024 Very Widiarto, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 15 Februari 2022.Atas dasar itu, pihaknya mendukung Erick untuk maju sebagai calon presiden di Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024. Very menyebut dukungan tak hanya datang dari pihaknya.Ada konsolidasi yang dilakukan organisasi relawan dan pihak yang sepemikiran untuk mendukung Erick. Pergerakan Relawan ET didukung penuh."Hari ini saya hadir mewakili Relawan ET 2024 menerima dukungan dari Lasmura atau Laskar Muda Rakyat. Mereka telah melakukan Konsolidasi Nasional di ISTC Sukabumi bersama perwakilan 25 DPD provinsi," kata Very.Ketua Relawan ET 2024 Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai Erick sebagai sosok profesional muda yang menjadi panutan. Erick dinilai memiliki pengalaman dan dipercaya Presiden Joko Widodo mengelola event besar."Kami sebagai generasi muda sangat beruntung mempunyai panutan seperti beliau. Kami siap membesarkan nama Erick Thohir di Sukabumi," kata dia.