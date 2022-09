Menkominfo Sebut Inovasi Digital Modal Merespons Pascapandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Johnny G Plate menekankan pentingnya inovasi digital. Hal itu modal menyambut kondisi pascapandemi covid-19."Kita saksikan inovasi digital berperan penting untuk merespons pandemi covid-19 dan pascapandemi," kata Johnny dalam pembukaan Digital Innovation Network (DIN) G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 3 September 2022.Johnny mengatakan hal itu sejalan dengan tema DIN G20. Yakni, The Rise of Digital Economy: Post-Pandemic Recovery and Beyond.Johnny menyebut valuasi ekonomi digital meroket dalam 15 tahun terakhir. Fakta itu membuktikan pentingnya digitalisasi."Ini menunjukkan bagaimana inovasi digital berperan penting mengatur masa depan ekonomi," papar dia.Johnny memamerkan perkembangan ekonomi digital Indonesia di hadapan seluruh delegasi G20, negara undangan nonG20, dan pemodal ventura. Sejumlah perusahaan start up digital Tanah Air kini sudah dikenal dunia."Indonesia berkontribusi melalui dua decacorn dan 14 unicorn. Ini membuktikan start up fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," tutur dia.Johnny berharap DIN G20 membuka pintu peluang seluruh perusahaan start up dunia. Mereka bisa meraup dana segar melalui investasi dari pendana ventura."Mari lanjutkan upaya memperkuat sinergi yang inklusif dan pemulihan global berkelanjutan melalui DIN," ucap dia.