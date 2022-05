Jokowi Ajak ASEAN dan AS Perkuat Kemitraan Demi Antisipasi Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) menekankan pentingnya memperkuat kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat (AS) demi mengantisipasi pandemi yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Presiden Jokowi menyebutkan ada empat hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan penguatan kemitraan ASEAN dan AS."Pertama, kerja sama pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif," kata Jokowi dalam sambutannya saat mengikuti working lunch bersama Wakil Presiden AS Kamala Harris di Washington DC, AS, dikutip Sabtu, 14 Mei 2022.Menurut Presiden, salah satu bentuk kerja sama bisa dituangkan melalui pertukaran informasi dan penguatan kapasitas deteksi. "Kedua, kerja sama untuk membentuk medical inventory buffer kawasan. Solusi kesehatan tingkat penting sekali untuk diperkuat guna menangani pandemi global seperti covid-19," ujar dia.Presiden Jokowi meyakini dengan bantuan AS, ASEAN dapat mengembangkan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies sebagai inventory buffer kebutuhan kesehatan di kawasan Asia Tenggara. "Ketiga, kemandirian industri kesehatan kawasan. AS dapat berperan penting di sini melalui dukungan investasi, kerja sama riset, transfer teknologi, dan akses ke bahan baku produksi," kata Presiden.Baca: Pujian Biden untuk Indonesia yang Mendorong Dana Kesiapsiagaan Pandemi Jokowi menegaskan pentingnya meletakkan tujuan jangka panjang dalam membangun kemandirian industri kesehatan kawasan. Yakni, mendorong keterlibatan negara ASEAN dalam rantai pasok kesehatan global."Keempat, pembiayaan kesehatan kawasan. Melalui ASEAN Covid-19 Response Fund, ASEAN menggalang dukungan pembiayaan penanganan covid-19 di kawasan lewat dukungan negara sahabat," kata Presiden Jokowi.Menutup sambutannya, Jokowi menegaskan kembali bahwa dalam membangun ketahanan kesehatan global perlu penguatan ketahanan nasional dan kawasan. Menurut dia, AS dapat berperan besar untuk penguatan ketahanan kesehatan di tingkat nasional, tingkat kawasan, maupun global.Presiden Jokowi juga mengingatkan Indonesia memprioritaskan isu kesehatan dalam peran Presidensi G20. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan ini.