Menkes: Banyak Warga Ogah Testing karena Takut Ketahuan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AZF)

Jakarta: Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin menyebut masih banyak warga yang tidak mau dites covid-19. Mereka takut dinyatakan positif covid-19 setelah dilakukan testing."Rupanya masih banyak yang merasa khawatir atau takut kalau dites, takut ketahuan kalau sakit," kata Budi melalui konferensi pers virtual, Senin, 20 September 2021.Budi meminta warga tidak khawatir, bahkan ketika dinyatakan positif covid-19. Dia menekankan pasien yang terinfeksi virus korona bisa sembuh."Penyakit ini kan 80 persen enggak perlu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit mungkin hampir 80-90 persen sembuh," ujar Budi.Baca: Dai Punya Peran Besar Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Covid-19 Menurut Budi, angka testing di Indonesia terus meningkat. Sebanyak 1,1 juta orang dites per minggu.Budi mengatakan Indonesia sudah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Standar WHO, yakni 1 per 1.000 orang per minggu dites atau 270 ribu warga Indonesia harus dites untuk tercapainya positivity rate di bawah 5 persen."Sekarang positivity rate kita di bawah 5 persen. Kita sudah 1,1 juta orang per minggu sudah hampir empat kali lipat dari standarnya WHO," ucap Budi.