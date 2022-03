Wapres Buka Festival Air Asia di Labuan Bajo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka The 2nd Asia International Water Week (AIWW) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 14 Maret 2022. Rombongan Wapres berangkat menggunakan pesawat khusus kepresidenan, Boeing 737- 400 TNI AU. Wapres dan rombongan lepas landas dari Terminal 3, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menuju Bandar Udara Internasional Labuan Bajo pukul 06.30 WIB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo ikut dalam rombongan. Wapres tiba di Bandara Labuan Bajo sekitar pukul 10.05 WITA. Rombongan disambut Wakil Gubernur (Wagub) NTT Josef Nae Soi dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi NTT.Berkendara mobil, Wapres beserta rombongan menuju lokasi acara di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo. Wapres disambut President of Asia Water Council (AWC) Jae Hyeon Park serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.Baca: Wapres Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman Jelang Ramadan Acara AIWW ke-2 dibuka dengan persembahan tari Tiba Meka yang merupakan tarian tradisional budaya Manggarai untuk menyambut tamu. Kegiatan dilanjutkan dengan beberapa sambutan yang disampaikan langsung maupun virtual.Selain President of AWC, hadir secara langsung dan memberikan sambutan ialah Minister of Environment of Republic of Korea Han Jeoung Ae, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ke-8 Ban Ki Moon.Selepas acara, Wapres diagendakan menerima kunjungan kehormatan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Han Jeoung Ae. Serta, Sekjen PBB ke-8 Ban Ki Moon.Turut mendampingi, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. Ada juga Staf Khusus Wapres bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, dan Staf Khusus Wapres bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.