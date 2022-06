Langkah Ketua DPR Ikut Melobi Pembangunan Museum Nabi Muhammad Disambut Baik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Lawatan Ketua DPR Puan Maharani yang memenuhi undangan forum Liga Muslim Dunia disambut baik sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Sebab, dalam kunjungan itu Puan mendorong agar pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia segera dituntaskan."Kita patut bersyukur, Indonesia menjadi negara yang dipercaya untuk membangun Museum Nabi Muhammad SAW, kado terindah untuk Indonesia. Kami mengapresiasi Ibu Puan yang turut melobi untuk percepatan pembangunan tersebut mengingat nantinya itu menjadi kebanggaan umat islam di Tanah Air," kata Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zaidi Basiturrozak kepada wartawan, Rabu, 8 Juni 2022.Dia berharap keberadaan Museum Nabi Muhammad SAW di Indonesia nantinya berdampak positif bagi kepribadian serta akhlak masyarakat. Sehingga, mencapai kebangkitan nasional."Saya berharap dengan dibangunnya musuem itu, menjadi simbol kebangkitan akhlak dan nurani nasional. Mengingat Nabi diutus di antaranya menjadi rahmat bagi semesta alam," ujar ZaidiMenurut Zaidi, Liga Muslim Dunia adalah forum di mana negara-negara muslim bertemu membincangkan masa depan islam dan dunia. Indonesia telah menjadi bagian dari forum tersebut.Mengingat, Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Tentu posisi ini sangat diperhitungkan.Bahkan hal ini berdampak positif terhadap Indonesia. Misalnya, dengan membawa misi dan mempromosikan visi islam yang moderat dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia."Indonesia tak pernah absen dalam mengikuti undangan forum Liga Muslim Dunia itu. Pada tahun ini, tokoh nasional yang diundang adalah Ibu Puan Maharani. Kita patut berbangga, Indonesia mendapat tempat spesial dalam forum itu," kata Zaidi.Baca: Dukungan Puan Terhadap Pembangunan Museum Nabi Muhammad Disebut Representasi Keinginan Rakyat Bagi Zaidi undangan kepada Puan adalah bagian dari penghormatan terhadap kepemimpinan perempuan nasional. Artinya, kata dia, islam sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan."Islam memberi ruang gerak bagi perempuan untuk terlibat aktif di ruang publik, lembaga negara, dan juga kiprah dalam dunia internasional," tegas Zaidi.Puan kepada perwakilan Liga Muslim Dunia menyampaikan dukungannya atas pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih karena Indonesia dipercaya sebagai negara pertama di luar Arab Saudi yang akan didirikan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam."Kami berharap agar Museum Nabi Muhammad SAW di Indonesia bisa segera terbangun sehingga kami umat islam yang ada di Indonesia dan dari berbagai belahan dunia lainnya bisa mengenal dan mencintai Nabi Muhammad dengan lebih lagi,"ckata Puan beberapa waktu lalu.