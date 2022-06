Dukungan Puan Terhadap Pembangunan Museum Nabi Muhammad Disebut Representasi Keinginan Rakyat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyambut baik sikap Ketua DPR Puan Maharani yang mendukung penuh pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Dukungan itu ditunjukkan Puan di sela kunjungannya ke Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Kompleks Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi atas undangan Liga Muslim Dunia.Menurut Gus Falah, dukungan Puan yang diwujudkan dalam kunjungan tersebut merupakan representasi keinginan rakyat Indonesia. Terutama umat islam "Kunjungan Mbak Puan ke Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu mencerminkan keinginan umat Islam Indonesia yang memimpikan adanya museum serupa di Tanah Air," kata Gus Falah kepada wartawan, Jumat, 3 Juni 2022.Gus Falah melanjutkan keinginan umat Islam Indonesia akan hadirnya Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah SAW. Kecintaan umat itulah yang ditangkap Puan dengan melakukan kunjungan tersebut. Sehingga, kata Gus Falah, kunjungan itu merupakan bagian dari Diplomasi Ketua DPR untuk memperjuangkan impian umat Islam Indonesia yang sangat mencintai Rasulullah SAW."Dan sebagai bagian dari umat Islam, tentulah Mbak Puan juga sangat mencintai Baginda Rasulullah SAW. Sehingga, terwujudnya Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW di Tanah Air, juga sejatinya adalah impian beliau," ujar Gus Falah.Apalagi, Indonesia adalah negara kedua setelah Arab Saudi yang akan dijadikan lokasi tempat pembangunan Museum tersebut. Tak heran, Puan mendukung penuh rencana ini hingga melakukan kunjungan ke kompleks Masjid Nabawi di Madinah itu.Baca: Ketua DPR Berharap Museum Nabi Muhammad di Indonesia Segera Terbangun Dalam kunjungannya, Puan menyampaikan dukungannya atas pembangunan Museum Nabi Muhammad di Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih karena Indonesia dipercaya sebagai negara pertama di luar Arab Saudi yang akan didirikan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam."Kami berharap agar Museum Nabi Muhammad SAW di Indonesia bisa segera terbangun, sehingga kami umat Islam yang ada di Indonesia dan dari berbagai belahan dunia lainnya, bisa mengenal dan mencintai Nabi Muhammad dengan lebih lagi," kata Puan dalam keterangannya, Senin, 30 Mei 2022.Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam yang tengah dibangun di Indonesia merupakan dukungan dari Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf Assallam bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Museum Nabi Muhammad di Indonesia di Pantai Ancol Timur, Jakarta Utara, masih dalam proses pembangunan. Indonesia menjadi pilihan pertama Liga Muslim Dunia dalam pembangunan Museum Nabi Muhammad dari 25 negara yang mengajukan permohonan.