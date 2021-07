Sebutan Jokowi The King of Lip Service Dinilai Sadis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo The King of Lip Service dinilai tak tepat. Hal itu disebut terlalu kasar."Itu memang cukup sadis ya, memang berlebihan," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam program Crosscheck by Medcom.id bertema Jokowi The King of Lip Service, Itu Sadis, Minggu, 4 Juli 2021.Adi mengatakan ungkapan itu biasa dalam logika aktivis dan pedemo. Tujuannya, pesan politik yang disampaikan BEM UI sampai ke masyarakat."Kalau narasi politik yang disampaikan itu biasa-biasa saja, lebih baik sopannya tidak akan didengar publik," ujar Adi.Menurut dia, penyebutan itu lumrah terjadi saat mahasiswa menyampaikan protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap berlawanan. Ada tiga variabel yang memunculkan The King of Lip Service itu, yakni demokrasi menurun, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ), dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Makanya sebutan The King of Lip Service agar pesan didengar," ujar Adi.Presiden sempat menanggapi kritikan BEM UI. Dia meminta kritik disampaikan dengan sopan santun.Adi menilai langkah Jokowi itu bukan karena terbawa perasaan. Jokowi dinilai hanya ingin menyelesaikan persoalan yang ramai dibicarakan publik."Ada kontradiksi interminus, mengkritik tapi harus sopan santun. Tapi, saya enggak kebayang itu bagaimana mengkritik dengan sopan santun," ungkap dia.(AZF)