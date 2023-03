Piagam Koalisi Perubahan Menjawab Berbagai Spekulasi Miring

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menyetujui enam butir kesepakatan yang termuat dalam sebuah piagam. Kesepakatan ini menjawab berbagai spekulasi miring terhadap poros tersebut."Kita tidak masuk lagi kepada spekulasi-spekulasi yang sifatnya, 'Oh ini jadi enggak', Oh ini sampai di mana begitu," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Maret 2023.Poros yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini tidak ingin terjebak pada kondisi yang memutarbalikkan fakta. Semangat dari Koalisi Perubahan yakni memberikan yang terbaik pada masa pergantian kepemimpinan di 2024."Kita tetap berada dalam koridor bagaimana spirit-nya tadi why not the best. Kita memperjuangkan demokrasi ini memiliki sebuah sirkulasi kepastian untuk terjadinya pergantian kekuasaan, pergantian kepemimpinan," jelas Willy.Koalisi Perubahan telah menyetujui enam kesepakatan yang termuat dalam piagam. Kesepakatan ini mengukuhkan bahwa Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS resmi berkoalisi serta mendukung Anies maju Pilpres 2024