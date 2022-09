Survei: Anies Menang Head to Head Lawan Ganjar dan Prabowo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) mencoba melakukan simulasi head to head antara Anies Baswedan , Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Hasilnya, Anies menang melawan Ganjar maupun Prabowo.Saat head to head dengan Ganjar , Anies mendapat dukungan sebesar 47,8 persen. Sedangkan Ganjar tertinggal 3,9 persen suara dari Anies."Pak Anies 47,8 persen, Pak Ganjar 43,9 persen," kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes konferensi pers virtual, Senin, 26 September 2022.Dalam simulasi Anies head to head dengan Ganjar, sebanyak 0,8 responden belum menentukan pilihan. Sedangkan 7,6 persen responden tidak tahu, tidak jawab, atau menjawab rahasia.Sedangkan head to head dengan Prabowo , Anies mendapat dukungan 48,6 persen. Sedangkan Prabowo hanya mendapat dukungan 42,8 persen.Prabowo kembali kalah jika disimulasikan head to head dengan Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan 47,2 persen. Sedangkan Prabowo mendapat dukungan 45 persen.Dalam simulasi ini, sebanyak 0,3 persen responden belum tentukan pilihan. Sedangkan 7,5 responden tidak tahu, tidak jawab atau menjawab rahasia.CSIS melakukan survei pada periode 8 sampai 13 Agustus 2022. Jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan usia antara 17-39 tahun.Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei tersebut sebesar 95 persen. Adapun margin of error jajak pendapat tersebut lebih kurang 2,84 persen.