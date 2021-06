Sikap BEM UI Dinilai Bentuk Kritik, Tak Perlu Dihukum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional ( PAN ) Farazandi Fidinansyah menyebut poster yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bentuk kritikan terhadap pemerintah. BEM UI memajang poster dengan tulisan ' Jokowi : The King of Lip Service'.Farazandi meminta kampus tak memberikan hukuman. Sebaliknya, kampus harus memberikan ruang untuk diskusi."Bukan setiap kritik malah dibungkam dengan hukuman," kata Farazandi Fidinansyah dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Juni 2021.Farazandi mendorong kampus membuka ruang adu ide dan gagasan bila ada pihak yang tidak sependapat dengan BEM UI. Dia menyayangkan pihak kampus sampai memanggil mahasiswa.Baca: BEM UI Unggah 'Jokowi: The King of Lip Service', Ini Tanggapan UI "Seharusnya dibuka ruang dialog dan mereka yang tidak setuju bisa menyampaikan argumentasinya. Inilah esensi demokrasi dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab," ucap Farazandi.Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Arsul Sani juga menilai sikap BEM UI bukan bentuk penyerangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap BEM UI diharapkan tidak dimaknai bentuk penghinaan atau penistaan kepada Kepala Negara.Ia meminta kampus tak menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Ia tak ingin ada narasi UI membatasi atau mengekang kebebasan berekspresi."Jika mereka dipanggil untuk diminta menjelaskan saja ekspresi dalam bentuk meme maka ya itu masih merupakan bentuk dari pembinaan bidang kemahasiswaan oleh Rektorat UI," ujar Arsul.Sebelumnya, BEM UI mengunggah gambar Jokowi dalam bentuk meme di akun Twitter @bemui_official. Dalam gambar itu Jokowi mengenakan mahkota dan diberi teks 'Jokowi: The King of Lip Service'.Terdapat meme lainnya dengan teks "Katanya Perkuat KPK Tapi Kok?", "UU ITE: Revisi Untuk Merepresi (?)", "Demo Dulu Direpresi Kemudian". Sehari setelah unggahan tersebut, rektorat UI memanggil pengurus BEM UI pada Minggu, 27 Juni 2021.(NUR)