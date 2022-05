Jokowi Diharap Kantongi Komitmen Joe Biden Hadir di G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diharapkan membawa hasil baik. Salah satunya soal Presidensi G20.“Saya sangat berharap pulang dari AS, Jokowi mengantongi komitmen Biden hadir di G20 di Bali,” kata anggota Komisi I DPR M Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Amerika Incar Data Digital Indonesia-India,’ Minggu, 15 Mei 2022.Farhan mengatakan Jokowi juga berperan penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN -AS. Salah satunya, menjadi jembatan antara negara-negara di Asia Tenggara.“Yang paling penting adalah mengonsolidasikan kekompakan di ASEAN,” ujar politikus Partai NasDem itu.Farhan menyebut sikap negara ASEAN cukup kontras saat ini. Singapura dan Malaysia pro AS, sedangkan Laos, Kamboja, dan Vietnam pro Tiongkok.“Saya harap Indonesia dan Thailand jadi jangkar keseimbangan politik di ASEAN,” papar dia.Baca: Jaga Stabilitas Kawasan, Jokowi Didorong Berani Bahas Isu Sensitif Menurut Farhan, seluruh negara di Asia Tenggara harus kompak sebelum bekerja sama dengan AS. Supaya, langkah satu negara tidak dihambat AS karena ada yang berpihak.“Jangan sampai Indonesia melakukan strategi, tapi ‘dibom’ sama AS melalui Singapura dan Malaysia. Jadi konsolidasi dulu baru berbuat sesuatu terhadap AS,” tutur dia.