Diplomasi Puan untuk Pembangunan Museum Nabi Muhammad Diacungi Jempol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Kunjungan Ketua DPR Puan Maharani ke Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah dinilai mencerminkan keinginan umat islam Indonesia. Umat muslim di Tanah Air diyakini ingin memiliki museum tersebut."Dan sebagai bagian dari umat islam, tentu lah Mbak Puan juga sangat mencintai Baginda Rasulullah SAW. Sehingga, terwujudnya Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW di Tanah Air, juga sejatinya adalah impian beliau," kata Ketua Tanfidziyah PBNU Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), Kamis, 9 Juni 2022.Puan mendukung penuh pembangunan museum Nabi Muhammad di Indonesia. Jika terbangun maka Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki museum Nabi Muhammad setelah Arab Saudi.Dukungan ini disampaikan Puan saat memenuhi undangan Liga Muslim Dunia. Diplomasi Puan disambut baik. Dia kembali menegaskan pembangunan Museum Nabi Muhammad juga merupakan keinginan umat islam di Tanah Air."Keinginan umat islam Indonesia akan hadirnya Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW, tak lain merupakan cerminan kecintaan umat islam di negeri ini terhadap Rasulullah SAW," ujar dia.Hal senada disampaikan Bendahara Umum (Bendum) PP Pemuda Muhammadiyah Zaidi Basiturrozak. Dia menegaskan Indonesia patut bersyukur dengan diplomasi Puan. Sebab, Indonesia menjadi negara yang dipercaya untuk membangun Museum Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Museum Nabi Muhammad akan menjadi kado terindah untuk Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia."Apresiasi kami untuk Ibu Puan yang turut melobi untuk percepatan pembangunan tersebut, mengingat nantinya itu menjadi kebanggaan umat islam di Tanah Air dan saya berharap dengan dibangunnya musuem itu, menjadi simbol kebangkitan akhlak dan nurani nasional. Mengingat Nabi diutus di antaranya menjadi rahmat bagi semesta alam," ujar Zaidi.Baca: Langkah Ketua DPR Ikut Melobi Pembangunan Museum Nabi Muhammad Disambut Baik Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago melihat diplomasi pembangunan Museum Nabi Muhammad cermin Puan memainkan peran sebagai Ketua DPR dengan sangat baik. Ke depan, apa yang disampaikan Puan harus dikawal hingga ke level teknis pembangunan Museum Nabi Muhammad di Tanah Air."Mbak Puan sebagai Ketua DPR benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPR untuk lobi-lobi internasional, saya kira ini positif bagi Indonesia khususnya umat islam di Tanah Air," kata Pangi.