Diundang Liga Muslim Dunia, Ketua DPR Kunjungi Museum Nabi Muhammad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Dalam pertemuan itu dibahas juga…

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Madinah di sela-sela menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi. Kedatangan Puan ke Museum Shirah Nabawiyah itu dalam rangka memenuhi undangan Liga Muslim Dunia.Puan mengawali kunjungannya ke Museum Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Nabawi, pada Senin, 30 Mei 2022. Kedatangan Puan ke Museum yang terletak di Kompleks Masjid Nabawi disambut hangat Direktur Utama Pameran dan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam, Syaikh Yahya Atiyah Al-Kinany, dan Ketua Yayasan Wakaf Assallam, Syaikh Nashir Az-Zahroni.Puan kemudian diajak berkeliling menyaksikan seluruh venue dan koleksi museum Nabi. Kisah hidup Nabi Muhammad bisa dinikmati dan dipelajari di Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW yang baru dibuka pada 2021 itu."Saya sangat senang karena di museum ini saya dapat melihat langsung sejarah Nabi Muhammad SAW sejak beliau dari lahir hingga beliau wafat dan kehidupan beliau saat itu,” kata Puan saat berbincang dengan Syaikh Yahya Atiyah Al-Kinany yang mewakili Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Issa melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022.Museum Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad dan titik awal peradaban islam yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Di museum tersebut, terdapat tampilan layar digital yang menarik dan menceritakan sejarah perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad.Baca: Syafruddin Kagumi Museum Sejarah Rasulullah Selain itu, ada juga artefak yang ditampilkan dalam museum dengan wujud multidimensi tampak seperti nyata. Saat ini, di Indonesia tengah dibangun Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam yang merupakan dukungan dari Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf Assallam bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI).Puan menyampaikan rasa bangganya karena Indonesia dipilih menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang akan dibangun Museum Nabi Muhammad SAW. Dia berterima kasih karena Indonesia mendapat kesempatan membangun museum tersebut."Atas nama bangsa Indonesia, kami menyampaikan ucapan terima kasih karena Indonesia dipilih sebagai negara pertama yang dibangun Museum Nabi Muhammad dari 25 negara yang mengajukan permohonan. Ini sebuah kehormatan untuk kami,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.Dia ingin hubungan Indonesia dengan Arab Saudi Semakin erat. Terpenting, kedua negara bisa bersama-sama meneladani ajaran Nabi Muhammad mengenai toleransi dan islam yang moderat.