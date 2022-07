CEO Media Group: Dunia Menghadapi Multi Crisis

(AZF)

Seol: CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib mengatakan dibutuhkan solidaritas dari berbagai negara untuk berdiri bersama mengingat dunia tengah mengahadapi tantangan baru atau multi crisis , mulai dari financial crisis, supply chain crisis, dan perpecahan. Hal ini disampaikan Mirdal dalam Opening Ceremony Asian Leadership Conference 2022 di Seoul, Korea Selatan.Pernyataan Mirdal tersebut senada dengan yang disampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Seok Youl. Yon Soek menyinggung soal Korea Utara dan Korea Selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang hadir virtual juga mendorong adanya upaya solidaritas untuk menyelesaikan konflik di berbagai negara.Mirdal juga akan menjadi pembicara dalam salah satu panel, dengan tema Corporate Leadership Purpose, Esg, And Stakeholder Capitalism, yang digelar pada Kamis, 14 Juli 202.Sementara itu, tema besar yang diangkat untuk tahun ini ialah EMBRACING The New Normal- Proposal For The Future. Sebanyak 380 pembicara dari berbagai latar belakang profesi dari beberapa negara di Asia akan berpartisipasi dalam acara ini.Asian Leadership Conference merupakan konferensi tahunan yang mengundang pemimpin dari berbagai negara untuk berdiskusi mengenai topik kepemimpinan dan tantangan yang dihadapi dunia ke depan. Selain mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, yang akan hadir secara langsung sebagai keynote speaker, mantan Perdana Menteri Australia, Scott Morison, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohamad, juga akan hadir dalam acara ini.