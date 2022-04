Hadapi Ancaman AS Soal G20, Indonesia Perlu Bermanuver

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anggota Komisi 1 DPR M Farhan menilai pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen ancaman bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan manuver bila enggan mengeluarkan pernyataan yang tegas.“Diam-diam bergerak di belakang AS menggalang kekuatan, sehingga tanpa disadari sudah sangat kuat dan memaksa AS berubah pikiran,” kata Farhan dalam Crosscheck by Medcom.id bertajuk ‘Ancam Boikot G20, Amerika Intervensi Kedaulatan Presidensi Indonesia’ secara virtual, Minggu, 17 April 2022.Baca: Indonesia Jangan Terbawa Narasi Tak Mengundang Rusia ke G20 Farhan menerangkan Indonesia bisa menggalang diskusi atau kesepakatan dengan sejumlah negara. Misalnya India dan Brasil lantaran memiliki banyak persamaan dengan Indonesia.“Bikin positioning bersama karena ini sangat strategis,” ujar politikus Partai NasDem itu.Farhan menyebut media di India bahkan sudah menggaungkan bahwa hegemoni AS di bidang ekonomi sudah terancam. Hal itu menjadi peluang berbagai negara menantang AS di sektor ekonomi.Sebelumnya, Menkeu AS Janet Yellen mengatakan bahwa Rusia harus dikeluarkan dari forum ekonomi utama G20. Dia juga mengancam bahwa Amerika Serikat akan memboikot sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul.