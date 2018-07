Jokowi Kumpulkan Para Menteri

Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sidang membahas mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) anggaran 2019."Sidang paripurna siang hari ini kembali kita akan membahas RAPBN Tahun Anggaran 2019," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 18 Juli 2018.Sidang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Para menteri Kabinet Kerja yang hadiri di antaranya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.Sementara itu, asumsi dasar makro ekonomi 2019 telah disepakati. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2-5,6%, tingkat inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga SPN tiga bulan 4,6-5,2%, nilai tukar di kisaran Rp13.700-Rp 14.000 per dolar AS.Harga minyak mentah diperkirakan US$60-US$70 per barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,21-1,30 juta barel setara minyak. Sementera itu, target pembangunan tingkat pengangguran berada kisaran 4,8-5,2%, angka kemiskinan di kisaran 8,5-9,5%, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,98.(OGI)