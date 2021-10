Keinginan Jokowi Memenuhi Kepentingan Pribadi Dinilai Minim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pujian Profesor National University of Singapore Kishore Mahbubani kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dinilai memiliki makna tersirat. Profesor Mahbubani ingin menyampaikan Jokowi lebih mementingkan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi.“Profesor Kishore ingin bilang pemerintahan Jokowi self interest-nya (kepentingan pribadi) paling minimum,” kata pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Jokowi Presiden Jenius,' Minggu, 10 Oktober 2021.Kristiadi menafsirkan Profesor Mahbubani ingin menggambarkan Jokowi sebagai pembangun konsensus. Karakter itu penting di tengah keberagaman Indonesia dan banyak perbedaan pendapat.“Ketelatenan, kesabaran, kerendahan hati, dan tidak berbohong saya kira tercermin dari Jokowi,” papar dia.Profesor National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Presiden Joko Widodo. Dalam tulisannya, Profesor Mahbubani menilai Jokowi sebagai sosok jenius dan pemimpin paling efektif di dunia.Penilaian atas Jokowi ini dipaparkan di dalam artikel berjudul ‘The Genius of Jokowi’. Terbit di Project Syndicate, sebuah media nirlaba berfokus pada isu internasional, pada 6 Oktober 2021.“Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Dia memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia,” ujar Profesor Mahbubani dilansir dari Project Syndicate.Baca: Memaknai Pujian Profesor Singapura kepada Jokowi