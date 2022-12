Kondisi Membaik, Try Sutrisno Diperbolehkan Pulang dari RSPAD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca Juga: Kabar Meninggalnya Try Sutrisno Dipastikan Hoaks

(AZF)

Jakarta: Wakil Presiden ( Wapres ) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno , telah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ( RSPAD ) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hal itu dibenarkan orang dekat Try Sutrisno, Verry Surya Hendrawan."Alhamdulillah berkat doa semuanya, Pak Try Sutrisno sore ini diizinkan meninggalkan RSPAD," ujar Verry dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Desember 2022.Verry menjelaskan kondisi Try Sutrisno sudah sangat membaik ketimbang beberapa waktu lalu. Dia meminta masyarakat Indonesia terus mendoakan agar Try Sutrisno tetap diberikan kesehatan."Mohon selalu doa untuk kesehatan beliau," beber dia.Try Sutrisno dirawat di RSPAD Gatoto Subroto selama hampir empat pekan sejak 28 November 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjenguk Try Sutrisno pada Jumat, 23 Desember, dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pada Senin, 26 Desember 2022.Selain Jokowi dan Ma'ruf, sejumlah tokoh dan pejabat turut menjenguk pria kelahiran 15 November 1935 itu. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.