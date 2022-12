Kabar Meninggalnya Try Sutrisno Dipastikan Hoaks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar meninggalnya Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia Try Sutrisno dipastikan tidak benar atau hoaks . Saat ini, Try masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat."Beliau dalam kondisi baik dan mengobrol banyak hal. Alhamdulillah kondisi Pak Try Soetrisno semakin baik," ujar orang dekat Try, Verry Surya Hendrawan dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Desember 2022.Kondisi Try diketahui Verry usai menjenguk bersama Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Diaz Hendropriyono, pada hari ini. Ia meminta masyarakat dapat mendoakan agar Try diberikan kesembuhan."Mohon doa selalu untuk kesehatan dan pemulihan Pak Try Soetrisno," jelasnya.Sebelumnya pesan berantai ihwal meninggalnya Wapres ke-6 beredar di tengah masyarakat. Terutama, di grup-grup percakapan WhatsApp.