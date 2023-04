Urai Kemacetan, One Way di Tol Palimanan Diterapkan Hingga Rabu Siang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABK)

Jakarta: Peningkatan arus kendaraan terjadi di kilometer 190 Tol Palimanan. Kebijakan one way pun diterapkan semenjak Selasa, 18 April 2023, malam."Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Rabu 19 April 2023 pukul 12.00 WIB," kata Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi saat dikutip dari Antara, Rabu, 19 April 2023.Dia menyampaikan rata-rata kendaraan yang melewati kilometer 190 Tol Palimanan cukup tinggi pada Selasa, 18 April 2023, pukul 22.00 WIB. Sebanyak 3.400 unit terpantau melewati kilometer 190 Tol Palimanan selama tiga jam berturut-turut."Dan masuk dalam indikator untuk penerapan one way," ungkap dia.Rekayasa lalu lintas one way pun diterapkan. Rencana awal, kebijakan pengurai kemacetan itu selesai dilakukan pada Selasa, 18 April 2023, pukul 24.00 WIB.Namun, one way di kilometer 190 Tol Palimanan diperpanjang hingga Rabu, 19 April 2023, pukul 12.00 WIB. Penyesuaian akan terus dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah kendaraan yang melewati ruas tersebut."Apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas signifikan dari Jakarta ke arah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas one way," ujar dia.