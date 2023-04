One Way Arus Mudik 2023 Tol Cipali-Kalikangkung Resmi Berlaku, Catat Jadwalnya!

Baca juga: One Way Mulai KM 72 Cipali Diterapkan hingga Tengah Malam





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Korlantas Polri resmi memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu jalur (one way) dari KM 72 Tol Cipali, Jawa Barat, hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Skema one way mulai diterapkan sejak pukul 14.50 WIB, Selasa, 18 April 2023.“Kita sudah buka untuk skema one way dari KM 72 sampai KM 414. Tadi, sudah kita lakukan clearance selama waktu dua jam. Mudah-mudahan ini nanti bisa memecah kepadatan di Cipali,” ujar Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, dikutip dari tayangan Breaking News di Metro TV, Selasa, 18 April 2023.Sistem one way juga bakal diberlakukan pada 19 April 2023 hingga 21 April 2023, mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 24.00 WIB. One way diterapkan untuk melancarkan arus mudik dan mengurangi kemacetan.Pemberlakuan one way ditandai dengan pelepasan bendera pada pukul 14.50 WIB. Sistem one way diterapkan usai petugas melakukan sterilisasi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat.Sebelumnya, jadwal penerapan one way di Tol Cipali sempat diundur dari pukul 14.00 WIB menjadi pukul 14.50 WIB. Hal ini terjadi lantaran ada bus yang terhalang di dalam jalan tol dan tidak bisa melaju dengan kecepatan normal.