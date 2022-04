Korban Hoaks Pengeroyok Ade Armando Kaget Identitasnya Viral

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lampung: Try Setia Budi Purwanto, remaja asal Way Kanan, Lampung, menjadi korban hoaks yang menudingnya sebagai pelaku pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Bahkan, foto serta identitas Tri Setia viral di media sosial.Try Setia mengaku terkejut identitasnya ramai tersebar di media sosial sebagai terduga pelaku pengeroyok Ade Armando. Ia bahkan mengaku baru mendapat informasi tersebut dari rekannya yang sebagai staf Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Way Kanan."Kaget banget, beruntung kepala kampung Lembasung cepat tanggap. Kemudian saya klarifikasi ke Polres Way Kanan," kata Try dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Rabu, 13, April 2022.Baca: Polda Jabar Siap Bantu Buru Pengeroyok Ade Armando Tak lama berselang, ia mengaku dihubungi sejumlah pihak termasuk Polres Way Kanan untuk menjalani pemeriksaan. Try Setia lantas datang ke Polres Way Kanan untuk memberikan informasi seputar tuduhan tersebut.Try Setia menegaskan tidak ikut unjuk rasa dan tidak mengenal dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando. Sementara itu, Polres Way Kanan berjanji akan mengusut pelaku penyebar hoaks terkait pengeroyokan Ade Armando."Kalau yang bersangkutan (Try) merupakan pelaku, dapat dipastikan itu bukan (pelaku pengeroyokan). Dan kami akan menelusuri akun sosial media penyebar hoaks tersebut," ucap Kapolres Way Kanan, AKBP Teddy Rachesna.