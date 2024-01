Populer Nasional: Pemilu Bukan Sekadar Pilpres hingga Anies Kenang Ruang Persembunyian dari PKI

Achmad Zulfikar Fazli • 02 Januari 2024 06:39



Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 1 Januari 2024. Mulai dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tidak sekadar pemilihan presiden (pilpres) hingga kenangan ruang persembunyiaan kakek calon presiden Anies Baswedan, AR Baswedan, dari ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI). Berikut tiga berita terpopuler kemarin: 1. Pemilu 2024 Bukan Semata Soal Pilpres, Perludem: Ada 4 Pemilihan Lain Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati alias Ninis meminta kepada masyarakat untuk tidak hanya fokus terhadap pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) karena dalam Pemilu 2024 juga digelar pemilihan calon anggota legislatif mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. "Yang masih menjadi perhatian publik adalah soal pilpresnya, padahal Pemilu 2024 nanti bukan hanya soal pilpres," kata Ninis dilansir Antara di Jakarta, Senin, 1 Januari 2024. Dia menjelaskan bahwa masyarakat perlu menyadari bahwa anggota legislatif yang dipilih memiliki peran krusial dalam mengawasi kebijakan pemerintah, mengusulkan undang-undang, dan mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, lanjut Ninis, perhatian publik terhadap pemilu calon anggota legislatif seharusnya seimbang dengan perhatian terhadap pilpres. Selengkapnya baca di sini 2. Makin Mahal Sob! Intip Daftar Harga Rokok Per 1 Januari 2024 Mulai tahun 2024, tarif cukai hasil tembakau (CHT) mengalami kenaikan rata-rata 10 persen. Secara tidak langsung, maka harga jual eceran rokok di Indonesia juga mengalami kenaikan. Aturan kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS). Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut mengatur bahwa kenaikan resmi berlaku mulai hari ini. "Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan tersebut. Selengkapnya baca di sini 3. Anies Kenang Ruang Persembunyian dari PKI di Kediaman Sang Kakek Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta. Anies menunjukkan dan menceritakan bagian bersejarah. Salah satunya bagian belakang pojok rumah. Pada bagian atas atapnya menjadi tempat persembunyian AR Baswedan dari ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI). "Di bagian atas ini ada tempat di atas plafon untuk kakek bersembunyi jika sewaktu-waktu ada ancaman dari PKI," kata Anies di lokasi, Senin, 1 Januari 2023. Selengkapnya baca di sini