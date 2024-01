Cara Kocak K-popers Ngehype Park Ahn Nice, Sampai Dibuat Photocard dan Billboard di NY

Fatha Annisa • 02 Januari 2024 16:13



Jakarta: Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dapat julukan baru dari para pecinta K-pop atau Kpopers, yakni Park Ahn Nice. Dukungan untuk Park Ahn Nice pun diberikan dengan berbagai cara kocak. Siaran langsung Anies Baswedan di TikTok viral, terutama di kalangan K-popers. Mereka menganggap, gaya Anies dalam melakukan live sangat mirip dengan idola K-pop. Alhasil, julukan baru pun diberikan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yaitu Park Ahn Nice. Atensi yang diberikan K-popers terhadap Anies nyatanya terus berkembang luas. Dimulai dengan kemunculan akun Twitter (X) bernama @aniesbubble, berbagai editan kocak yang membuat Anies semakin terlihat seperti idol K-pop yang akan debut pun bermunculan. Photocard Park Ahn Nice Fenomena Kpopfication terhadap Anies Baswedan ini menjadi hiburan tersendiri bagi para K-popers. Bukan hanya akun Twitter (X) @aniesbubble, mereka pun berhasil membuat nama Park Ahn Nice trending di media sosial X. Para K-popers lalu menggunakan kreativitasnya untuk mengedit preview ‘merchandise’ dan kegiatan Anies ala idol K-pop yang sedang dalam masa promosi aktivtas terbaru. Salah satu ‘merchandise’ yang dibuat adalah photocard dengan potret Anies Baswedan. Editan photocard Park Ahn Nice itu pun direspons oleh K-popers lainnya seolah-olah Anies baru merilis album. Banyak dari mereka melempar candaan lagi dengan menanyakan photocard Park Ahn Nice lain, khususnya Mendikbud era dan Gubernur era. Foto: tangkapan layar Sudah bukan rahasia lagi bahwa photocard adalah barang yang sangat identik dengan para K-popers, bukan? Dalam sebuah album maupun kegiatan spesial yang dilakukan idol K-pop, mereka biasanya juga mengeluarkan photocard. Tetapi, photocard Park Ahn Nice ini hanya salah satu cara K-popers memeriahkan pesta demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh mereka saja. Photocard tersebut tidak benar-benar akan dicetak. Photobooth Event Park Ahn Nice Pada momen tertentu seperti comeback atau ulang tahun, K-popers di berbagai belahan dunia akan mengorganisir banyak kegiatan atau event di kota masing-masing. Salah satu yang paling sering dibuat adalah Photobooth event. Hal ini juga dilakukan untuk Park Ahn Nice. Seorang pengguna Twitter berperan sebagai fans Park Ahn Nice yang menggelar Photobooth event. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan membuat poster acara tersebut. Kreatif sekali, bukan? Foto: tangkapan layar Vote for Park Ahn Nice ADa banyak acara penghargaan dalam dunia K-pop. Penghargaan bergengsi yang diperebutkan biasanya bernama ‘Rookie of the Year’, ‘Group of the Year’, ‘Song of the Year’ (SOTY), ‘Album of the Year’ (AOTY), dan masih banyak lagi.. K-popers selalu beramai-ramai melakukan vote demi membuat idola mereka pulang membawa piala. Kegiatan voting ini kerap diorganisir oleh akun-akun tertentu dan dibuat poster semenarik mungkin untuk mengajak penggemar lain ikut vote. Lagi-lagi, K-popers menjadikan Anies seolah idol K-pop yang sedang masuk dalam sebuah nominasi bergengsi. Mereka menyebut penghargaan yang lagi hangat-hangatnya diperebutkan adalah ‘President of the Year’ (POTY). Foto: tangkapan layar Billboard Park Ahn Nice di New York Budaya penggemar K-pop lainnya adalah memberikan hadiah kepada idol K-pop berupa billboard di lokasi-lokasi ternama. Billboard tersebut biasanya dipasang saat idol ulang tahun atau melakukan comeback, sehingga lebih banyak orang mengenal sang idola lagi. Foto-foto Anies tak luput dari kreativitas K-popers. Mereka mengeditnya seolah-olah wajah Anies atau Park Ahn Nice terpampang di billboard kota New York. Para K-popers membuatnya seakan Park Ahn Nice baru saja merilis single berjudul ‘Wakanda No More’. @Aniesbubble Nah, untuk @aniesbubble sendiri adalah akun yang berisi update-an kegiatan Anies. Istilah ‘Bubble’ diambil dari nama sebuah platform interaksi antara idol K-pop dan penggemarnya. Banyak akun Twitter dengan embel-embel ‘Bubble’ yang biasanya dikhususkan untuk memberikan informasi maupun terjemahan dari pesan yang dikirim idol di Bubble. @aniesbubble tidak diketahui siapa pemiliknya. Namun banyak orang meyakini, ia adalah seorang K-popers lantaran caranya memberikan update menggunakan bahasa Korea dan dengan gaya khas ala akun-akun informasi terbaru idol K-pop. Setiap unggahan @aniesbubble dengan cepat dipenuhi oleh respons positif dari para K-popers. Kebanyakan dari mereka menggunakan istilah-istilah maupun guyonan yang hanya digunakan dalam dunia K-pop. Pertumbuhan pengikutnya pun cukup pesat. Tercatat saat artikel ini ditulis, @aniesbubble telah memiliki hampir 96 ribu pengikut. Akun tersebut baru hadir pada 30 Desember 2023 lalu. “Halo! Ini akun baru untuk capres kita Anies Baswedan. Ikuti kami dan nyalakan notifikasi,” demikian cuitan pertama akun tersebut.