'Non-Fans' Sebut Billboard Park Ahn Nice di NY Hoaks, K-popers: Lu Nggak Diajak

Fatha Annisa • 02 Januari 2024 15:31



Jakarta: Sosok Anies Baswedan terus menjadi perbincangan di media sosial, khususnya di kalangan pecinta K-pop (K-popers). Mulai dari kemunculan akun @aniesbubble, kini dengan kreatifnya mengedit wajah Anies di Billboard New York ala Idol K-pop baru rilis album. Dimulai dari siaran langsung TikTok, Anies Baswedan berhasil menarik perhatian para K-popers. Pada saat itu, Anies melakukan live di dalam kendaraannya, di sela-sela aktivitas sang mantan calon presiden (capres). K-popers langsung tertarik dengan gaya live Anies yang dinilai mirip dengan artis K-pop. Bahkan, dalam live tersebut Anies juga tidak membicarakan hal berbau politik. Ia justru memberikan petuah dan motivasi kepada para generasi muda yang menonton live-nya. @Aniesbubble Mulai dari ketertarikan tersebut, sebuah akun bernama @aniesbubble lahir. Akun yang berisi update-an kegiatan Anies itu hingga kini tidak diketahui siapa pemiliknya. Namun banyak orang meyakini, ia adalah seorang K-popers lantaran caranya memberikan update menggunakan bahasa Korea dan dengan gaya khas ala akun-akun informasi terbaru idol K-pop. Setiap unggahan @aniesbubble dengan cepat dipenuhi oleh respons positif dari para K-poper. Kebanyakan dari mereka menggunakan istilah-istilah maupun guyonan yang hanya digunakan dalam dunia K-pop. Billboard Park Ahn Nice di New York Salah satu budaya penggemar K-pop adalah memberikan hadiah kepada idol K-pop berupa billboard di lokasi-lokasi ternama. Billboard tersebut biasanya dipasang saat idol ulang tahun atau melakukan comeback, sehingga lebih banyak orang mengenal sang idola lagi. Foto-foto Anies tak luput dari kreativitas para K-popers. Mereka mengeditnya seolah-olah wajah Anies atau Park Ahn Nice terpampang di billboard kota New York. Para K-popers membuatnya seakan Park Ahn Nice baru saja merilis single berjudul ‘Wakanda No More’. "Terpantau appa Park Ahn Nice sudah sampai NY," cuit @iamaiemoo. Foto: tangkapan layar. Billboard Disebut Hoax oleh ‘Non-Fans’? Sebenarnya, potret Anies pada Billboard New York tersebut memang hanya editan saja. Ini hanya cara K-popers menunjukkan keikutsertaan dan dukungan mereka dengan cara yang lebih mudah mereka pahami. Namun, sejumlah pengguna Twitter (terutama yang bukan K-popers) menganggap billboard tersebut benar-benar ada. Beberapa akun bahkan meminta K-popers untuk tidak menyebarkan hoaks dan melampirkan sumber. Respons tersebut sontak membuat K-popers tertawa. “Park Ahn Nice baru sampai di NY aja panas, belum aja nih Park Ahn Nice dibeliin Bintang wkwk,” tulis @fottify. (K-popers juga sering ‘membeli’ kepemilikan bintang supaya bisa dinamakan dengan nama idolanya). “Buat non-kpopers yang gak paham jokes ini: lu itu gak diajak,” tulis @noonejsty. “Yang bilang hoax, lu tuh nggak diajak. Ini tuh jokes yang kpopers kpopers aja yang paham,” cuit @fottify.