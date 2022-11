Komunitas Masyarakat Gelar Acara Bentuk Penghargaan untuk Kejaksaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus menuai apresiasi. Merujuk hasil survei, misalnya, Kejaksaan berhasil menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.Selain itu, Kejaksaan juga berhasil tampil sebagai panglima pemberantasan korupsi. Beragam kasus besar yang melibatkan hajat hidup orang banyak berhasil dibongkar, seperti kasus minyak goreng, Duta Palma Group, hingga Garuda Indonesia.Berangkat dari hal itu, sebanyak 15 komunitas masyarakat dan perwakilan lembaga membuat pagelaran bertajuk Sound of Justice.Editor in Chief Jaksapedia Reza Ahmad mengatakan, Sound of Justice diselenggarakan berlangsung di Smesco Convention Hall, Sabtu, 19 November 2022, mulai pukul 11.30 WIB. Jaksapedia merupakan satu dari 15 komunitas yang menginisiasi kegiatan Sound of Justice.“Acara ini merupakan bentuk apresiasi dari publik terkait kerja Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Reza di Jakarta, Jumat, 18 November 2022.Baca: Jaksa Agung Dorong Kasus Gagal Ginjal Akut Juga Ditangani Secara Perdata Selain Jaksapedia, ada juga komunitas Muda Mudi Jakarta, Komunitas Sastra Rusabesi, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta, komunitas komika Selatan Tawa Maju Jaya, termasuk komunitas wartawan Jakarta Journalist Center. Ada juga sejumlah media pemberitaan yang ikut berpartisipasi.“Sebanyak 15 komunitas dan lembaga berinisiasi untuk menggelar kegiatan bertajuk Sound of Justice, sebagai bentuk apresiasi terhadap dampak kerja Kejaksaan,” ungkap Reza.Menurut Reza, Kejaksaan di era Jaksa Agung ST Burhanuddin berhasil menjelma menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Dari beragam hasil survei juga menempatkan Kejaksaan sebagai panglima pemberantasan korupsi dan penegakan hukum saat ini.Terkait teknis acara, Reza menjelaskan, Sound of Justice akan diramaikan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari lomba fotografi untuk jurnalis, lomba puisi dan pidato, lomba mural digital, hingga komptesi standup comedy.