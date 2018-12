Kemensos Berhasil Salurkan BPNT 2018 Sesuai Target

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 10.270.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah penerima manfaat tahun ini bahkan telah melampaui target yang ditentukan, yaitu 10 juta KPM."Sudah lewat dari target, 200 ribu sudah lewat dari target," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung, pads workshop Pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Fakir Miskin 2019, di Hotel Best Western, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.Kini, Kemensos fokus pada sisa penyaluran kepada 5,5 juta KPM. Seperti diketahui, Kemensos menetapkan KPM pada 2019 15,5 juta KPM, dengan indeks penerimaan yang masih sama sebesar Rp110 ribu per KPM."Masih ada sisanya 5,5 juta. Nah, sisanya ini pada 2019 diusahakan bansos beras sejahtera (rastra) ditransformasikan menjadi BPNT," ujar Andi.Transformasi rastra menjadi BPNT juga berjalan baik berkaca dari penyaluran BPNT yang telah mencapai target pada 2018. Andi memperkirakan transformasi menjadi BPNT seluruhnya ditargetkan pertengahan Mei 2019. Sebelumnya ditargetkan selesai pada Februari 2019."Bergantung pada kesiapan e-Warong dan banknya, tapi sudah berkembang. Dibangun terus karena e-Warong merupakan agen bank, jadi bank agresif mempersiapkan agen," ujarnya.Ditjen PFM Kemensos akan melakukan beberapa perbaikan agar penyaluran bansos 2019 lebih baik lagi. Dari evaluasi tahun ini, penyaluran bansos di lapangan masih banyak yang perlu diperbaiki dari sistem pengendalian maupun sistem penyalurannya yang perlu dikembangkan lagi."Misalnya, dua tahun ini kami menggunakan kartu ATM. Permasalahannya banyak KPM lupa pin-nya. Ini kita mau coba cari jalan keluar. Siasatnya supaya tidak perlu menghafal pin dengan OTP (One-Time Password). Syaratnya semua orang harus punya ponsel, minimal kartu SIM, satu orang satu nomor telepon, karena notifikasinya dari nomor itu," kata Andi menjelaskan.Penggunaan OTP, kata Andy, masih dalam tahap pengembangan dan sedang disiapkan wadah pemberdayaannya. Diharapkan 2019 ada inovasi lain untuk memudahkan para KPM.Prorgam bansos tidak hanya fokus pada penurunan kemiskinan, namun juga meningkatkan pemberdayaan sehingga masyarakat miskin menjadi produktif. Hal itu merupakan arahan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.Menurutnya, salah satu program bansos yang berhasil membuat masyarakat miskin menjadi produktif adalah kelompok usaha bersama (KUBE). Melalui KUBE, sekelompok keluarga dari KPM diberikan dana oleh Kemensos untuk digunakan sebagai modal membuka usaha.Menyukseskan penyaluran bansos memang tidak bisa dilakukan Kemensos sendiri. Diperlukan sinergi antara Kementerian/Lembaga karena menangani kemiskinan menyangkut berbagai sektor, dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu mitra Kemensos dalam menyukseskan penyaluran bansos. Kemendagri turut terlibat dalam pemetaan daerah penyaluran bansos dan melakukan pengawasan."Kami bertugas memastikan program pusat bisa tereksekusi di daerah. Kami memantau sejauh mana perencanaan pusat dan daerah bisa sinergi dan sinkron," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging.Agar penyaluran bansos tepat sasaran, Kemendagri menyiapkan e-Data untuk mengantisipasi penyimpangan data antara pusat dengan daerah. Penggunaan data ini tertuang dalam Permendagri 98 Tahun 2018."Penggunaan e-Data sudah berjalan. Data antar Kementerian/Lembaga akan kami sinergikan. Contohnya pada peta lahan pertanian, jadi bisa dilihat sesungguhnya berapa dan kapan bisa menentukan impor," ucap Eduard.(ROS)