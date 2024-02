Viral Aksi Pengendara Honda Jazz Kabur dari Kejaran Polisi di Jalan TB Simatupang, Netizen: Dikira Most Wanted

Muhammad Syahrul Ramadhan • 31 Januari 2024 13:49



Jakarta: Viral video yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan pengendara Honda Jazz. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa 30 Januari 2024. Dalam video yang dibagikan akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro, terlihat pengendara Honda Jazz sedang diburu anggota Satuan PJR Polda Metro Jaya. Mobil Honda Jazz tersebut berusaha kabur dengan melakukan sejumlah manuver menyalip kendaraan lain. Dijelaskan bahwa awalnya pengendara mobil Jazz tersebut sempat diberhentikan karena melanggar bahu jalan. Pengendara tersebut sempat berhenti saat akan diberikan, namun kabur. “Pada hari Selasa, 30 Januari 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Metro jaya mengamankan seorang pengemudi kendaraan Roda 4 yang melanggar bahu jalan. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan, pengendara tersebut sempat berhenti namun melarikan diri, yang kemudian dilakukan pengejaran oleh anggota Sat PJR Polda Metrojaya,” tulis @tmcpoldametro seperti dikutip Medcom.id Rabu, 31 Januari 2024. Berhasil Diamankan Pengendara Honda Jazz yang kabur dan mengemudi secara ugal-ugalan itu pun berhasil diamankan. Polisi mengamankan sang pengendara di traffic light Kementerian Pertanian, Ragunan. STNK Mati 7 Tahun Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa STNK pengemudi Honda Jazz tidak terdaftar di aplikasi e-tilang. Menurut pengakuan pelanggar, hal tersebut dilakukan untuk menghindari Ganjil genap. “Dan juga diketahui bahwa kendaraan yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran pajak mulai tahun 2012, dan masa berlaku STNK mati tahun 2016,” tulis @tmcpoldametro. Video aksi kejar-kejaran mobil polisi dengan pengendara Honda Jazz ini kemudian viral setelah dibagikan ulang oleh akun X @innovacommunity. Banyak netizen yang memberikan komentar di video tersebut. Salah satunya yang menyebut bahwa sang pengendara Honda Jazz merasa sedang bermain game Need For Speed Most Wanted. Di mana pemain bisa lolos dari kejaran polisi dengan sembunyi di titik cooldown. “Dikira most wanted kali ya. Sembunyi di cooling down bisa lolos,” tulis @pro***. “DI Jakarta sok sokan kabur dari polisi, masuk tol Jorr juga kena Macet wkwkwkw…,” balas @tji***. “Jalur simatupang lagi, di depan ada lampu merah kematian Ragunan,” tulis @nof***.